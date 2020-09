Basketbalistky SBŠ Ostrava budují úplně nové družstvo

„V Chomutově jsme propadly na útočné polovině. Působily jsme bezradně, a když jsme se dostaly do dobré střelecké pozice, neproměnily jsme ji,“ uvedla ostravská trenérka Iveta Rašková. „S tím jsme se potýkaly prakticky celou přípravu.“ Chomutovský tým je sice nováček, ale převzal licenci i hráčky Nymburka a posílila ho reprezentantka Bartoňová. To Ostravanky budují úplně nové družstvo...

„Zůstaly jen Tereza Motyčáková a Alena Bačová, což je juniorka a minulou sezonu neměla dostatečný počet minut,“ podotkla Rašková.

Trenérka upozornila, že v kádru na rozdíl od předchozí sezony chybějí výrazné střelkyně. „Moc přípravných zápasů jsme neměly, ale ukázaly nám, že se holky o body podělí ve větším počtu, než tomu bylo loni,“ řekla Rašková. „Nemáme žádnou hvězdu, která by dávala většinu bodů, což není špatné, protože kdyby případně ze sestavy vypadla, naše hra by se mohla sesypat.“

Takže jak nynější družstvo vypadá? „Máme ho dobře poskládané. Na žádném postu nemáme slabinu, ale potřebujeme se sehrát,“ odpověděla Iveta Rašková. „Důležité je, že v týmu jsou vítězné typy. Nemají sice tolik zkušeností, ale nechtějí prohrávat. Holky jsou hodně pracovité.“ Snahou nové trenérské dvojice Ivety Raškové a Kamila Fajty je budovat stabilní družstvo. „Takové, abychom vytvořili jádro z regionálních hráček a případně Slovenek, které nepovažuji za cizinky, a k nim přidali nějakou posilu ze zahraničí,“ řekla Rašková.

Z cizinek jsou v týmu Slovenky Stella Tarkovičová a Ema Mihaljevičová, Angličanka Jamila Thompsonová a Nikolina Zubacová, která má národnost srbskou i bosenskou. Jde o křídelnice a podkošové hráčky.

Basketbalistky SBŠ Ostrava jsou mezi českou elitou sedmou sezonu. V té minulé, předčasně ukončené, poprvé útočily na play off. Mohou i nyní myslet na vyřazovací část, kam projde po základní a nadstavbové části osm celků z deseti?

„O play off budeme bojovat, ale zatím se hledáme, což je pochopitelné, protože jsme přípravu začaly až v září,“ uvedla trenérka. „Navíc nám kvůli pandemii odpadla spousta přípravných zápasů. Zatím nám nic nehraje do karet, ale sezona je dlouhá. Věřím, že se holky co nejdříve sehrají.“