Ostrava má mezi elitou nově dva ženské týmy. Prospěje rivalita regionu?

Autor:
  18:38
V nejvyšší české soutěži basketbalistek měl Moravskoslezský kraj v sezoně 1993 až 1994 Slávii Havířov a dalších jedenadvacet let nikoho... Od roku 2014 hraje Ženskou basketbalovou ligu celek SBŠ Ostrava a k ní od nové sezony přibyl Basket Ostrava.
Skylar Treadwellová z Basketu Ostrava v zápase s KP Brno

Skylar Treadwellová z Basketu Ostrava v zápase s KP Brno | foto: KP Brno

Dušan Medvecký, trenér basketbalistek Basketu Ostrava, s hráčkami Klaudii...
Eliška Žílová v dresu KP Brno
Anežka Hrubá z Basketu Ostrava útočí v zápase s KP Brno, brání ji Eliška Žílová.
Lavička ligového nováčka Basketu Ostrava se povzbuzuje.
15 fotografií

Liga odstartovala o víkendu, přičemž nováček Basket schytal debakl v hale KP Brno 46:120 a SBŠ Ostrava porazila DSK Basketball Brandýs nad Labem 78:71.

„Rivalita mezi námi asi bude, ale hlavní je, že Ostrava je po Praze a Brnu třetím městem, které nabídne derby. To, že máme dva týmy mezi elitou, může být ku prospěchu celému zdejšímu regionu,“ řekl šéf Basketu Ostrava Ludvík Magnusek, někdejší ligový hráč.

Ostravský klub po tom, co v ženské basketbalové lize (ŽBL) skončil celek LOH 2028 Chomutov a nikdo další neměl zájem ho nahradit, dostal divokou kartu, byť hrál až třetí nejvyšší soutěž.

„Naše hráčky jsou v širších kádrech mládežnických reprezentací, takže si přejeme, aby pokračovaly na nejvyšší úrovni, aby měly příležitost uplatnit se v ŽBL,“ vysvětlil Magnusek, proč měli zájem hrát mezi elitou. „A po domluvě s trenérem Dušanem Medveckým jsme do toho šli.“

Magnusek prozradil, že rozpočet mají kolem pěti milionů korun. „Sezonu máme pokrytou díky podpoře partnerů a penězům, které jsme získali od města a kraje,“ podotkl.

„Je to obrovský skok, ale jsem ráda, že jsme dostaly takovou příležitost. Věřím, že si zvykneme a především získáme hodně zkušeností,“ uvedla křídelnice Klaudie Kelerová.

Dušan Medvecký, trenér basketbalistek Basketu Ostrava, s hráčkami Klaudii Kelerovou (uprostřed) a Morgan Lenahanovou.

„Přijít do nové země a do nového týmu jsou zpočátku vždycky trochu nervy, ale zvyknout si tady bylo pro mě lehké, protože všichni jsou fajn,“ řekla kapitánka a rozehrávačka Američanka Morgan Lenahanová, která je jednou z pěti zahraničních posil.

Kromě nich kádr doplnily Pavla Galvasovou, která hrávala za Olomouc, a reprezentantky do 20 let Marie Staňková a Anežka Hrubá.

„Až budoucnost ukáže, na co máme, protože náš tým je mladý a nezkušený. Hlavně bych chtěl, aby se klub v žebeelce zabydlel, aby v ní hrál důstojnou roli, abychom se vyhnuli baráži,“ prohlásil trenér Dušan Medvecký, jehož tým našel zázemí v hale Tatran, kde působí muži NH Ostrava.

SBŠ Ostrava touží být ještě výš

Pro ostravskou SBŠ byla minulá sezona historicky nejúspěšnější, když v základní části skončila třetí. Leč v play off družstvo vypadlo ve čtvrtfinále s Levharticemi Chomutov.

„V této sezoně můžeme být ještě lepší, než v té minulé,“ řekla trenérka SBŠ Ostrava Iveta Rašková, která je přesvědčená, že tým by mohl být kvalitnější i díky tomu, že v něm zůstaly Američanka Oliana Squiresová a Chorvatka Iva Beloševićová.

Po zranění se vrací rozehrávačka Eliška Kubíčková a posilou by mohla být i někdejší juniorská reprezentantka, rovněž rozehrávačka Anna Jedličková, která je odchovankyní Bruntálu a působila už v mládeži SBŠ Ostrava. Nejvyšší soutěž si minulou sezonu zkusila s Trutnovem.

Slovenskou rozehrávačku Nikolu Kováčíkovou, která ukončila kariéru, by měla nahradit Američanka Alah Nelsonová. „To, že Nikola skončila, je velká škoda, je to naše největší ztráta,“ řekla trenérka Rašková.

Čtvrtou cizinkou je Francouzka Marina Ewodová, která reprezentuje Kamerun.

Tereza Halátková (20) z SBŠ Ostrava nastupuje za doprovodu mladých basketbalistek k zápasu.

Ostravanky po výhře v odvetě kvalifikace EuroCupu nad švýcarským BBC Troistorrents-Chablais 102:64 budou hrát druhou nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Ve skupině K se utkají s Benfikou Lisabon, Zaglebiem Sosnowiec a španělským Ferrolem.

Basketbalistky SBŠ Ostrava ale budou domácí zápasy hrát v Opavě, jelikož žádná z ostravských hal, ani ta jejich v novém kampusu Ostravské univerzity, nesplňuje podmínky pro eurocupové duely. Skupinu začnou v Opavě 9. října s polskými soupeřkami.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Sparťan tlačí, slávista se veze. Výprava mířící na derby večeří už před polednem

Premium

Skupina nadšenců míří na trakaři z Jizerských hor do hlavního města na derby Sparty a Slavie. Oslavují tím šedesát let starou sázku dvou přátel a sportovních rivalů ze Smržovky, kdy vítězný slávista...

29. září 2025  18:18

Trump tvrdí: Zápasy fotbalového MS klidně přestěhujeme. Města musejí být bezpečná

Zní to jako další z jeho ambiciózních prohlášení, která jsou však v praxi neproveditelná. Nebo ne? „Fotbalový šampionát bude bezpečný. A pokud mi nějaké město nebude připadat bezpečné, přestěhujeme...

29. září 2025  18:14

Tělo řeklo: Dost. Místo běchovického triumfu Johanová skončila v péči lékařů

Patří k velkým talentům české atletiky. Na srpnovém juniorském mistrovství světa v Tampere sedmnáctiletá Jana Johanová běžela finále závodů na tři i pět kilometrů, na delší distanci skončila čtvrtá....

29. září 2025  17:22

Budíček do Mladé Boleslavi má přinést lotyšský reprezentant Indrašis

Hokejisty Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Miks Indrašis. Čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 podepsal smlouvu do konce sezony. Extraligový klub...

29. září 2025  16:47

Uvnitř bájného San Sira: noční šichta, malé kabiny i nejistý výhled. Bude se bourat?

Od našeho zpravodaje v Itálii Jen co se burácející dav po italské klasice Milána s Neapolí (2:1) před nedělní půlnocí vyvalil do potemnělých ulic a kustodi zametli domácí šatnu, desítkám pracovníků začala na San Siru další...

29. září 2025  16:44

Mistrovství ČR v rallye 2025: kalendář, program, výsledky závodů

Předchozí ročník ovládl talentovaný Dominik Stříteský a ukončil dlouholetou dominanci dvojice Jan Kopecký, Václav Pech. Letos ovšem mladý závodník upřednostnil evropský šampionát a cestu k tuzemskému...

17. srpna 2025  20:02,  aktualizováno  29.9 16:35

Rodiče volejbalového hrdiny letěli na Filipíny hned dvakrát. Místnímu fandění se divili

Stejně jako fanoušky a experty překvapil úspěch volejbalové reprezentace na mistrovství světa i rodiče blokaře národního týmu Antonína Klimeše. Cestu na daleké Filipíny si naplánovali jen na zápasy...

29. září 2025  16:35

Ocampo u Čechů po dohodě končí. Národní tým teď potřebuje jiného trenéra, uvedl

Necelé čtyři týdny po neúspěšném mistrovství Evropy, na němž čeští basketbalisté prohráli všech pět zápasů, skončil na jejich lavičce trenér Diego Ocampo. Španělský kouč byl ve funkci od července...

29. září 2025  16:07

Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde sledovat

Zpátky do boje! Jiří Procházka má před sebou další výzvu v UFC. V nejprestižnější světové organizaci MMA ho 4. října čeká zápas s Khalilem Rountreem. A půjde znovu o hodně. Vítěz by měl v dalším...

29. září 2025  15:56

Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

Hokejová Sparta reaguje na neslavné výsledky na začátku probíhající sezony. Na měsíční hostování posílá do Kladna dosud trápícího se Kryštofa Hrabíka, opačnou cestou směřuje útočník Ondřej Bláha. Ten...

29. září 2025  15:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nosková prošla v Pekingu do osmifinále, Menšík čtvrtfinále skrečoval

Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do osmifinále. Utkání 3. kola jí domácí Čeng Čchin-wen skrečovala kvůli zranění lokte za nepříznivého stavu 4:6, 6:3, 0:3. Naopak Jakub Menšík...

29. září 2025  8:09,  aktualizováno  15:34

Inter Milán - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) nastoupí na San Siru proti Interu Milán. Kde můžete zápas 2. kola nejprestižnější pohárové...

29. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.