Liga odstartovala o víkendu, přičemž nováček Basket schytal debakl v hale KP Brno 46:120 a SBŠ Ostrava porazila DSK Basketball Brandýs nad Labem 78:71.
„Rivalita mezi námi asi bude, ale hlavní je, že Ostrava je po Praze a Brnu třetím městem, které nabídne derby. To, že máme dva týmy mezi elitou, může být ku prospěchu celému zdejšímu regionu,“ řekl šéf Basketu Ostrava Ludvík Magnusek, někdejší ligový hráč.
Ostravský klub po tom, co v ženské basketbalové lize (ŽBL) skončil celek LOH 2028 Chomutov a nikdo další neměl zájem ho nahradit, dostal divokou kartu, byť hrál až třetí nejvyšší soutěž.
„Naše hráčky jsou v širších kádrech mládežnických reprezentací, takže si přejeme, aby pokračovaly na nejvyšší úrovni, aby měly příležitost uplatnit se v ŽBL,“ vysvětlil Magnusek, proč měli zájem hrát mezi elitou. „A po domluvě s trenérem Dušanem Medveckým jsme do toho šli.“
Magnusek prozradil, že rozpočet mají kolem pěti milionů korun. „Sezonu máme pokrytou díky podpoře partnerů a penězům, které jsme získali od města a kraje,“ podotkl.
„Je to obrovský skok, ale jsem ráda, že jsme dostaly takovou příležitost. Věřím, že si zvykneme a především získáme hodně zkušeností,“ uvedla křídelnice Klaudie Kelerová.
„Přijít do nové země a do nového týmu jsou zpočátku vždycky trochu nervy, ale zvyknout si tady bylo pro mě lehké, protože všichni jsou fajn,“ řekla kapitánka a rozehrávačka Američanka Morgan Lenahanová, která je jednou z pěti zahraničních posil.
Kromě nich kádr doplnily Pavla Galvasovou, která hrávala za Olomouc, a reprezentantky do 20 let Marie Staňková a Anežka Hrubá.
„Až budoucnost ukáže, na co máme, protože náš tým je mladý a nezkušený. Hlavně bych chtěl, aby se klub v žebeelce zabydlel, aby v ní hrál důstojnou roli, abychom se vyhnuli baráži,“ prohlásil trenér Dušan Medvecký, jehož tým našel zázemí v hale Tatran, kde působí muži NH Ostrava.
SBŠ Ostrava touží být ještě výš
Pro ostravskou SBŠ byla minulá sezona historicky nejúspěšnější, když v základní části skončila třetí. Leč v play off družstvo vypadlo ve čtvrtfinále s Levharticemi Chomutov.
„V této sezoně můžeme být ještě lepší, než v té minulé,“ řekla trenérka SBŠ Ostrava Iveta Rašková, která je přesvědčená, že tým by mohl být kvalitnější i díky tomu, že v něm zůstaly Američanka Oliana Squiresová a Chorvatka Iva Beloševićová.
Po zranění se vrací rozehrávačka Eliška Kubíčková a posilou by mohla být i někdejší juniorská reprezentantka, rovněž rozehrávačka Anna Jedličková, která je odchovankyní Bruntálu a působila už v mládeži SBŠ Ostrava. Nejvyšší soutěž si minulou sezonu zkusila s Trutnovem.
Slovenskou rozehrávačku Nikolu Kováčíkovou, která ukončila kariéru, by měla nahradit Američanka Alah Nelsonová. „To, že Nikola skončila, je velká škoda, je to naše největší ztráta,“ řekla trenérka Rašková.
Čtvrtou cizinkou je Francouzka Marina Ewodová, která reprezentuje Kamerun.
Ostravanky po výhře v odvetě kvalifikace EuroCupu nad švýcarským BBC Troistorrents-Chablais 102:64 budou hrát druhou nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Ve skupině K se utkají s Benfikou Lisabon, Zaglebiem Sosnowiec a španělským Ferrolem.
Basketbalistky SBŠ Ostrava ale budou domácí zápasy hrát v Opavě, jelikož žádná z ostravských hal, ani ta jejich v novém kampusu Ostravské univerzity, nesplňuje podmínky pro eurocupové duely. Skupinu začnou v Opavě 9. října s polskými soupeřkami.