Satoranský ve svém 175. utkání v Eurolize za Barcelonu nasbíral tři body, čtyři asistence a dva doskoky. Třiatřicetiletý rozehrávač působí v klubu šestou sezonu. V roce 2022 se vrátil do Barcelony po šesti letech strávených v NBA. Za španělský klub předtím nastupoval už v letech 2014 až 2016.
Porážce hostů nezabránilo ani devět bodů Jana Veselého, který zaznamenal také tři asistence a dva doskoky. Hlavními tahouny Barcelony byli Dario Brizuela a Tornike Šengelija, kteří dali po 19 bodech. Nedařilo se střelci Kevinu Punterovi, jenž si připsal jen dva body z trestných hodů.
Dubaj se opírala o autora 23 bodů Filipa Petruševa a Dwaynea Bacona, který nastřílel 20 bodů.
Barcelona neuspěla v Eurolize po třech výhrách. Bilanci má 3-2 stejně jako Dubaj.
Euroliga basketbalistů - 5. kolo:
Dubaj BC - FC Barcelona 83:78 (za hosty Veselý 9 bodů, 2 doskoky, 3 asistence, Satoranský 3 body, 4 asistence, 2 doskoky)
19:00 Žalgiris Kaunas - Milán,
19:45 Fenerbahce Istanbul - Bayern Mnichov,
21:00 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos Pireus.
Tabulka:
|1.
|Žalgiris Kaunas
|4
|3
|1
|350:323
|75,0
|2.
|Real Madrid
|4
|3
|1
|335:309
|75,0
|3.
|Paříž
|4
|3
|1
|373:356
|75,0
|4.
|Hapoel Tel Aviv
|4
|3
|1
|380:364
|75,0
|5.
|Panathinaikos Atény
|4
|3
|1
|360:351
|75,0
|6.
|FC Barcelona
|5
|3
|2
|468:455
|60,0
|7.
|Dubaj BC
|5
|3
|2
|413:412
|60,0
|8.
|Monako
|4
|2
|2
|342:326
|50,0
|9.
|Olympiakos Pireus
|4
|2
|2
|343:334
|50,0
|10.
|Valencie
|4
|2
|2
|378:379
|50,0
|11.
|Anadolu Efes Istanbul
|4
|2
|2
|335:336
|50,0
|12.
|Crvena zvezda Bělehrad
|4
|2
|2
|344:349
|50,0
|13.
|Boloňa
|4
|2
|2
|324:334
|50,0
|14.
|Partizan Bělehrad
|4
|2
|2
|335:347
|50,0
|15.
|Bayern Mnichov
|4
|2
|2
|310:326
|50,0
|16.
|Milán
|4
|1
|3
|302:308
|25,0
|17.
|Fenerbahce Istanbul
|4
|1
|3
|327:340
|25,0
|18.
|Villeurbanne
|4
|1
|3
|336:351
|25,0
|19.
|Maccabi Tel Aviv
|4
|1
|3
|346:368
|25,0
|20.
|Baskonia
|4
|0
|4
|362:395
|0,00