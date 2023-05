Nehráli jsme týmově, hlesl Satoranský. Teď čeká Barcelonu „zbytečný“ zápas

„Myslím, že jsme na rozdíl od posledních měsíců nefungovali dobře jako tým a kompaktní celek. To nám chybělo. Bylo tam asi více faktorů, které to způsobily. Chtěli jsme vyřešit spoustu akcí individuálně, a to byl problém, protože pak jsme se trochu rozpadali v útoku a neměli ani to procento, které nám dávalo šanci na úspěch,“ uvedl Satoranský.

Barcelona prohrála s Realem v semifinále Evropské ligy podruhé za sebou. Vloni „Bílému baletu“ podlehla 83:86. Katalánský klub měl přitom zápas dobře rozehraný a v poločase vedl díky vysoké úspěšnosti tříbodových pokusů 42:36. Ve druhé části se už ale prosazoval hůře.

„Je to velké zklamání. Nevím, co bych dalšího řekl. Nevím, co se tam stalo,“ prohlásil Veselý, jenž odehrál po zranění zad třináct minut. „Nelimitovalo mě nic. Dal jsem do toho všechno, byl jsem zdravý,“ doplnil autor čtyř bodů a šesti doskoků.

Satoranský prožil v zápase dvě smolné situace. Rozhodčí nejprve v závěru poločasu nezapočítali jeho trefu přes půl hřiště kvůli vypršení časového limitu. Ve druhé části zase neuznali jeho efektní smeč, jelikož situaci předcházel nesportovní faul soupeře Ádama Hangy. „V tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlel. Bylo tam trochu smůly, chyběl kousek,“ řekl Satoranský.

Reprezentační rozehrávač přesto nastřádal při první semifinálové účasti ve Final Four sedm bodů, 11 doskoků a tři asistence. „Neměl ze své hry v podstatě nic. Snažil se tedy najít alespoň nějakou situaci, která mu pomůže dostat se do zápasu a hrát normálně. Nedostával se však do svých věcí,“ líčil Veselý, který Euroligu už v roce 2017 vyhrál.

Naopak Satoranský na premiérový triumf dál čeká. „Ve Final Four se nemusí nikdo nabuzovat. Jde tam o všechno. Nevím, co se tam stalo. Když chce člověk někdy až moc, tak se nesoustředí na jednoduché detaily, které chybí. Bylo tam moc chyb, abychom porazili Real Madrid, který si to pohlídal,“ uvedl bývalý hráč Chicaga či Washingtonu v NBA.

Zodpovědnost za neúspěch převzal i trenér Jasikevičius. Ani jemu se nelíbil herní projev. „Pravděpodobně jsem nenašel způsob, jak hrát více s míčem ze strany na stranu. Vypadali jsme jako tým, který chtěl řešit spoustu věcí individuálně. Přitom jsme se do Final Four dostali díky dobrému týmovému basketbalu. Tohle je ale Final Four. Stačí jeden zápas a přijdete o titul,“ řekl Jasikevičius.

Hájil také tradičního lídra Nikolu Mirotiče, který dal v duelu jen tři body. „Jsme jen lidé. Můžeme mít občas špatné dny. Každý z nás má právo na horší výkon. To mě netrápí. Problém byl, že jsem nedokázal najít způsob, abychom hráli jako tým. Špatné výkony musíte překonat jako tým. Nelíbí se mi, že jsme opustili náš plán hrát týmově a začali řešit věci individuálně. Teď za to platíme,“ dodal litevský kouč.

Real se utká v neděli od 19:00 o titul s Olympiakosem Pireus, Barcelona bude hrát stejně jako vloni o třetí místo. O tři hodiny dříve vyzve Monako. „To je zbytečný zápas. Bohužel to ale musíme hrát. Zkusíme to vyhrát,“ dodal Veselý.