Satoranský v Eurolize táhl Barcelonu, novému kouči pomohl k vítěznému debutu

Rozehrávač Satoranský byl nejlepším střelcem týmu, trefil všechny tři tříbodové střely a vedle 13 bodů zaznamenal i po čtyřech doskocích a asistencích. Pivot Veselý přispěl 9 body.
Dosavadní asistent Orellana nahradil po nedělní prohře s katalánským rivalem Gironou ve španělské lize Joana Peňarroyu. Zatímco v domácí ABC lize má Barcelona po šesti odehraných zápasech na kontě jen dvě výhry, v evropské soutěži přidala šestý triumf, třetí z posledních čtyř zápasů a posunula se na osmé místo před Real Madrid.
Bez obvyklého kouče nastoupil i německý mistr, hlavní trenér Gordon Herbert chyběl kvůli nemoci. Pod vedením asistenta T. J. Parkera dali po 17 bodech Oscar Da Silva a Spencer Dinwiddie, který ale sekundu před koncem neproměnil druhý trestný hod a odmítl prodloužení. Bayern prohrál po třech vítězstvích a nyní má vyrovnanou bilanci 5-5.
Euroliga basketbalistů - 10. kolo:
Bayern Mnichov - FC Barcelona 74:75 (za hosty Satoranský 13 bodů, 4 doskoky, 4 asistence, Veselý 9 bodů), Olympiakos Pireus - Žalgiris Kaunas 95:78, Milán - Villeurbanne 80:72.