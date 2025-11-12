Satoranský v Eurolize táhl Barcelonu, novému kouči pomohl k vítěznému debutu

Tomáš Satoranský a Jan Veselý přispěli k vítěznému debutu dočasného kouče barcelonských basketbalistů Óscara Orellany. Katalánský klub vyhrál v 10. kole Euroligy v hale Bayernu Mnichov 75:74 a ukončil sérii tří soutěžních porážek.

Tomáš Satoranský (vlevo) z Barcelony a Mfiondu Kabengele z Dubaje. | foto: Profimedia.cz

Rozehrávač Satoranský byl nejlepším střelcem týmu, trefil všechny tři tříbodové střely a vedle 13 bodů zaznamenal i po čtyřech doskocích a asistencích. Pivot Veselý přispěl 9 body.

Dosavadní asistent Orellana nahradil po nedělní prohře s katalánským rivalem Gironou ve španělské lize Joana Peňarroyu. Zatímco v domácí ABC lize má Barcelona po šesti odehraných zápasech na kontě jen dvě výhry, v evropské soutěži přidala šestý triumf, třetí z posledních čtyř zápasů a posunula se na osmé místo před Real Madrid.

Kamarádí se s Bronnym, finty okoukal od Luky. Rice zářil i proti Albě: Týmu věřím

Bez obvyklého kouče nastoupil i německý mistr, hlavní trenér Gordon Herbert chyběl kvůli nemoci. Pod vedením asistenta T. J. Parkera dali po 17 bodech Oscar Da Silva a Spencer Dinwiddie, který ale sekundu před koncem neproměnil druhý trestný hod a odmítl prodloužení. Bayern prohrál po třech vítězstvích a nyní má vyrovnanou bilanci 5-5.

Euroliga basketbalistů - 10. kolo:

Bayern Mnichov - FC Barcelona 74:75 (za hosty Satoranský 13 bodů, 4 doskoky, 4 asistence, Veselý 9 bodů), Olympiakos Pireus - Žalgiris Kaunas 95:78, Milán - Villeurbanne 80:72.

