Barcelona zachránila sezonu v Evropě. Výrazně se podíleli Satoranský s Veselým

  22:56
Čeští basketbalisté Jan Veselý a Tomáš Satoranský pomohli Barceloně k vítězství 80:72 nad Crvenou zvezdou Bělehrad v předkole Euroligy. Katalánský klub se v pátek střetne o postup do play off s AS Monako.

Tomáš Satoranský bráněný Vasilije Micičem během utkání Euroligy. | foto: Profimedia.cz

Barcelona si účast v předkole definitivně zajistila až v pátek v posledním kole základní části, kdy se do její sestavy vrátil Satoranský, jenž předchozí čtyři zápasy vynechal kvůli problémům se srdcem.

V úterý český rozehrávač na hřišti strávil 33:39 minuty, jasně nejvíc z hráčů obou týmů, a přispěl 11 body a sedmi asistencemi. Pivot Veselý měl osm bodů a šest doskoků.

Pro Crvenou zvezdu tak euroligová sezona skončila. Dalším soupeřem Barcelony bude v pátek Monako, jež podlehlo 79:87 Panathinaikosu, který si tak zajistil play off. Vítěz duelu v knížectví se utká ve vyřazovací části s vítězem základní části Olympiakosem.

Euroliga basketbalistů – předkolo play off

Souboj 7. s 8.:
Panathinaikos Atény - AS Monako 87:79

Souboj 9. s 10.:
FC Barcelona - Crvena zvezda Bělehrad 80:72 (domácí Satoranský 11 bodů, 7 asistencí a Veselý 8 bodů, 1 asistence, 6 doskoků)

21. dubna 2026  22:56

21. dubna 2026  22:56

