Barcelona zachránila sezonu v Evropě. Výrazně se podíleli Satoranský s Veselým

Barcelona si účast v předkole definitivně zajistila až v pátek v posledním kole základní části, kdy se do její sestavy vrátil Satoranský, jenž předchozí čtyři zápasy vynechal kvůli problémům se srdcem.
V úterý český rozehrávač na hřišti strávil 33:39 minuty, jasně nejvíc z hráčů obou týmů, a přispěl 11 body a sedmi asistencemi. Pivot Veselý měl osm bodů a šest doskoků.
Pro Crvenou zvezdu tak euroligová sezona skončila. Dalším soupeřem Barcelony bude v pátek Monako, jež podlehlo 79:87 Panathinaikosu, který si tak zajistil play off. Vítěz duelu v knížectví se utká ve vyřazovací části s vítězem základní části Olympiakosem.
