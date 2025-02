Satoranský o nejtěžší sezoně v Barceloně: Musím být lídrem, tlak je velký

Katalánský velkoklub je sedmý v domácí soutěži ACB a v Eurolize až devátý. Navíc čerstvě vypadl hned v prvním kole poháru Copa del Rey.

„Je to nejtěžší sezona, kterou jsem v Barceloně zažil,“ přiznal 33letý Satoranský na středečním setkání s novináři.

Proč se týmu tolik nedaří?

Chybí nám kontinuita, naše výkony jsou jako na houpačce. Jsme schopni vyhrát proti nejlepšímu soupeři, ale naopak prohrát s posledním týmem ACB. A zranění tomu taky nenapomáhají. Obrovskou ztrátou pro nás byl výpadek Nicolase Laprovíttoly hned v říjnu a Honza Veselý se teď potýká s kolenem.

Minulý týden jste vypadli ve čtvrtfinále Copa del Rey s Tenerife. Další tvrdá rána?

Mohli jsme získat první titul v sezoně, ale vzhledem k tomu, že celá naše sezona není povedená a do poháru jsme se kvalifikovali na poslední chvíli, tak Tenerife bylo favoritem. Jejich tým je dlouho pohromadě, hrají velice dobře. Každopádně jsme tam jeli s očekáváním, že se může povést titul, to je jasné, takže jsme byli zklamaní.

Jak se postupem času mění vaše pozice v Barceloně?

Jsem jeden z nejstarších hráčů v klubu, takže musím být lídrem na hřišti i v kabině. Sezona sice zatím není vydařená, ale i tak se v Barceloně cítím komfortně. Je pravdou, že fanoušci chtějí jen výhry, které se nám nedaří, ale sezona je ještě dlouhá a máme dostatek času, abychom se zvedli.

Berete si slovo často?

Ano. Pomáhá mi, že mluvím anglicky i španělsky, snažím se být takovým mostem pro nové hráče. A Honza Veselý je jeden z nejzkušenějších basketbalistů v euroligové historii, takže se snaží hru organizovat. Patříme k hráčům, kteří mají v kabině největší slovo, i vzhledem k tomu, že náš nejstarší hráč Laprovíttola se zranil.

V létě do Barcelony přišel kouč Joan Peňarroya, pro kterého jde o první angažmá v takovém velkoklubu. Jste s ním spokojený?

Situaci nemá úplně jednoduchou. Laprovíttola byl podle mě náš nejdůležitější hráč směrem dopředu, v zásadních momentech na sebe vázal obranu soupeřů. Každopádně Peňarroya je velmi zkušený kouč, mně osobně jeho styl vyhovuje. Ale je fakt, že výsledky zatím neodpovídají očekávání a tlak na jeho osobu je veliký.

Mění se nějak klubové ambice, když se nedaří?

To asi ne. Hrát za Barcu znamená, že člověk musí aspirovat na vítězství ve všech soutěžích, které hraje. Když přibývají porážky, tlak je potom logicky větší. Situace není tak stabilní i proto, že se zatím nepodepsal hráč, který by dokázal Laprovíttolu zastoupit. Klub se potýká s interními věcmi, které hráči jen tak nevyřeší.

Jak vnímáte krátké angažmá Brazilce Neta? Přišel jako velká posila, ale okamžitě se zranil.

Úplně jsem na něj zapomněl, odehrál asi pět minut. Já samozřejmě neznal jeho fyzický stav, byla určitě trochu smůla, že se hned v prvním zápase nepříjemně zranil. Ale tato epizoda pochopitelně nepomohla tlaku, který na tým je.

Teď jste mohl odpočívat po vyčerpávajících měsících, ale místo toho chcete pomoct reprezentaci. Kde berete motivaci?

Hrát za národní tým mě baví, reprezentace je pro každého hráče to nejvíc. Ano, Euroliga a španělská liga jsou dvě nejnáročnější soutěže v Evropě, ale reprezentace je pro mě i zpestřením sezony. Něčeho dosáhnout s nároďákem je velká motivace.

Pokud Češi v kvalifikaci uspějí, můžete si zahrát na pátém mistrovství Evropy. Velké lákadlo?

Vyrovnal bych Jirku Welsche, takže ano. Postoupit na mistrovství Evropy je velice důležité pro celý český basketbal. Myslím, že bychom prodloužili sérii posledních let, kdy se českému basketbalu docela dařilo. Zároveň by bylo super přitáhnout ke sportu i mladší generaci. Je zásadní, aby závěrečné turnaje jako mistrovství Evropy a světa byly za účasti českého týmu.

Závěr kvalifikace ME V pátek v Pardubicích proti Řecku a v pondělí v Británii uzavřou reprezentanti boje o postup na letošní EuroBasket. V nominaci mají i největší hvězdu Tomáše Satoranského, účast na závěrečném turnaji jim zajistí jedno vítězství, případně i porážka Nizozemska.

K postupu na letošní šampionát vám stačí jedna výhra ze dvou zápasů, případně i porážka Nizozemců.

Měli bychom se soustředit sami na sebe a hlavně na domácí utkání proti Řecku. Je to velmi silný soupeř, ale máme velkou výhodu díky tomu, že hrajeme v Pardubicích, kde je pro každého soupeře těžké hrát. Myslím si, že tým už je zvyklý, jak Diego Ocampo trénuje, nějaká práce se udělala už během prvních dvou kvalifikačních oken.

Řekové přivezou velmi silnou sestavu, že?

Mají fyzicky skvělý tým, který může přebírat všechny clony na hřišti. Před rokem v Pireu jsme s nimi prohráli (64:72), ale ten zápas nám nevyšel. Teď budeme mít větší sebevědomí díky domácímu prostředí v Pardubicích.

A Řekové budou postrádat Thomase Walkupa, který minule zaznamenal 16 bodů a osm doskoků i asistencí. Je to pro ně velká rána?

Pro mě je to určitě výhoda, protože on je v posledních letech jedním z nejlepších obránců Euroligy. Když hraje proti Barceloně, většinou brání naše nejlepší střelce. Minulý rok v Pireu bránil mě a je hodně nepříjemný. To svoje fyzično dokáže vtisknout celému týmu. Ale i když nebudou mít jeho a Kostase Sloukase, tak čekám těžký boj.