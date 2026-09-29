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Satoranský pomohl Hapoelu vítěznou šestkou k výhře nad Crvenou zvezdou

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  22:51

Tomáš Satoranský ještě v dresu FC Barcelona. | foto: Independent Photo Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Tomáš Satoranský pomohl basketbalistům Hapoelu Tel Aviv osmi body a vítěznou šestkou k výhře 81:80 na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad v 2. kole Euroligy. Izraelský tým si v soutěži připsal první vítězství v sezoně po předchozí prohře s Bayernem Mnichov.

Satoranský byl v dramatické koncovce duelu posledním střelcem Hapoelu. Jedním proměněným trestným hodem zvýšil osm sekund před koncem na 81:77 pro hosty, skóre poté korigoval trojkou v poslední sekundě Jared Butler.

Čtyřiatřicetiletý český rozehrávač si za 22 a čtvrt minuty na hřišti připsal také po třech doskocích a asistencích.

Euroliga basketbalistů - 2. kolo

Dubaj - FC Barcelona 94:87
Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid 94:84
Žalgiris Kaunas - Olympiakos Pireus 91:93
Fenerbahce Istanbul - Bayern Mnichov 100:76
Crvena zvezda Bělehrad - Hapoel Tel Aviv 80:81 (za hosty Satoranský 8 bodů, 3 asistence a 3 doskoky)
Valencie - Baskonia 111:88
Milán - Boloňa 87:85
Paříž - Partizan Bělehrad 79:92

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Tomáš Satoranský pomohl basketbalistům Hapoelu Tel Aviv osmi body a vítěznou šestkou k výhře 81:80 na hřišti Crvené zvezdy Bělehrad v 2. kole Euroligy. Izraelský tým si v soutěži připsal první...

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