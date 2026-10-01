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Satoranský pomohl odsoudit Real Madrid k nejhoršímu startu v historii

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  20:57

Tomáš Satoranský během utkání se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027. | foto: Luboš VáchaMF DNES

S Barcelonou se nerozešel v nejlepším, ale teď ho Katalánsko snad zase vezme za svého. Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v Eurolize k cennému vítězství nad basketbalovým Realem Madrid 102:98, když zapsal devět bodů, pět asistencí a tři doskoky.

Izraelský tým ve třetím kole zaznamenal druhou výhru. Ve svém azylu v bulharské Sofii ovládl první poločas o 20 bodů (63:43), ale Real ve třetí čtvrtině předvedl šňůru 19:0 a v jejím závěru šel na moment do vedení.

Domácí dokázali odpovědět a částečně oplatili madridskému klubu vyřazení v květnovém čtvrtfinále.

Satoranského kolega na perimetru Elijah Bryant přispěl k vítězství 22 body, 13 doskoky a sedmi asistencemi. Srbský rozehrávač Vasilije Micič dal také 22 bodů.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 26 body francouzský dirigent Realu Théo Maledon, odvrátit nejhorší start Realu v historii ale nedokázal. Španělský velkoklub prohrál i třetí utkání v soutěži, zatím se však nepředstavil na vlastní palubovce.

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