Házenkářky pražské Slavie porazily v rozhodujícím třetím semifinále českého play off interligy 30:22 Kynžvart na jeho hřišti v Chebu a zahrají si o mistrovský titul s Mostem. Loňské vicemistryně...

Mise opět nesplněna. Ani letos si hokejové Pardubice nemohou říkat, že konečně naplnily cíl, po němž už pár let koukají. Přesto několik hráčů z jejich řad ve vyřazovací fázi extraligy zanechalo...

Hodní kluci si hrají v Písku. Sršni chtějí přidat agresivitu, ale zachovat identitu

Poslední útok už ani nezačali. Do konce zbývalo pár sekund. Ztráta sedmi bodů byla nedostižná. Zklamaní hráči schovali tváře do dlaní nebo do dresů. Oddaní fanoušci však na druhém konci republiky...