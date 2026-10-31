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Satoranský děkoval za pomoc a podporu. Už se cítím lépe, vzkázal z nemocnice

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  13:04
Tomáš Satoranský z Hapoelu Tel Aviv se tlačí ke koši Crvené zvezdy Bělehrad,...

Tomáš Satoranský z Hapoelu Tel Aviv se tlačí ke koši Crvené zvezdy Bělehrad, brání ho Jordan Nwora (33). | foto: AA/ABACA / Abaca Press Profimedia.cz

Tomáš Satoranský před zápasem svého Hapoelu Tel Aviv
Tomáš Satoranský vymýšlí útok Hapoelu Tel Aviv.
Tomáš Satoranský v dresu Hapoelu Tel Aviv
Tomáš Satoranský z Hapoelu Tel Aviv zakončuje v euroligovém utkání s Crvenou...
5 fotografií
Basketbalista Tomáš Satoranský vyvázl z ošklivého pádu v pátečním utkání Evropské ligy na hřišti Dubaje zřejmě bez vážnějších následků. Český rozehrávač Hapoelu Tel Aviv z nemocnice na sociálních sítích vzkázal, že se cítí lépe a doufá v brzký návrat na palubovky. Bližší podrobnosti ke svému zdravotnímu stavu ale neuvedl.

„Byl to rozhodně děsivý moment, ale už se cítím mnohem lépe. Doufám, že se brzy vrátím na hřiště,“ napsal Satoranský, jenž by měl na konci listopadu uzavřít v Praze v předkvalifikaci mistrovství Evropy proti Belgii kariéru v národním týmu, na Instagramu k fotografii z nemocniční postele.

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„Zvlášť bych chtěl poděkovat basketbalovému týmu Dubaje, jejich hráčům a personálu, za jejich rychlou reakci a pomoc. Jsem jim opravdu vděčný. Samozřejmě také děkuji svým spoluhráčům, realizačnímu týmu a všem v Hapoelu,“ dodal.

Reprezentační kapitán nedohrál v den svých 35. narozenin euroligový duel po nekontrolovaném pádu na hlavu a záda v závěru třetí čtvrtiny. Při útočném doskoku v chumlu hráčů ztratil po kontaktu rovnováhu a z výšky se ošklivě zřítil na zem.

tomasatoransky

Hey guys, I just wanted to take a moment to thank everyone for all the messages, support, and concern.

A very special thank you to @dubaibasketballclub, their players and staff, for their quick reaction and help. I’m truly grateful. A big thank you as well to my teammates, the staff, and everyone at Hapoel for all the support and contribution.

It was definitely a scary moment, but I’m feeling much better now. Hopefully, I’ll be back on the court as soon as possible! ❤️

31. října 2026 v 10:30, příspěvek archivován: 31. října 2026 v 12:58
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K českému basketbalistovi se okamžitě seběhli všichni spoluhráči i hráči soupeře a z lavičky přispěchali také zdravotníci obou klubů. Po ošetření na palubovce zamířil na vyšetření do nemocnice v Dubaji.

Stav oblíbeného hráče byl po utkání hlavním tématem pro trenéry i hráče obou klubů. „Nejdůležitější teď je Satoranského zdraví,“ řekl trenér Dubaje Xavi Pascual, jenž Satoranského trénoval v Barceloně. „Je to můj kluk, hrál se mnou řadu let. Hlavní je vědět, že je v pořádku,“ dodal.

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