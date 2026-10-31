„Byl to rozhodně děsivý moment, ale už se cítím mnohem lépe. Doufám, že se brzy vrátím na hřiště,“ napsal Satoranský, jenž by měl na konci listopadu uzavřít v Praze v předkvalifikaci mistrovství Evropy proti Belgii kariéru v národním týmu, na Instagramu k fotografii z nemocniční postele.
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Satoranský vystrašil Dubaj. Po drsném pádu na hlavu ho odnášeli na nosítkách
„Zvlášť bych chtěl poděkovat basketbalovému týmu Dubaje, jejich hráčům a personálu, za jejich rychlou reakci a pomoc. Jsem jim opravdu vděčný. Samozřejmě také děkuji svým spoluhráčům, realizačnímu týmu a všem v Hapoelu,“ dodal.
Reprezentační kapitán nedohrál v den svých 35. narozenin euroligový duel po nekontrolovaném pádu na hlavu a záda v závěru třetí čtvrtiny. Při útočném doskoku v chumlu hráčů ztratil po kontaktu rovnováhu a z výšky se ošklivě zřítil na zem.
K českému basketbalistovi se okamžitě seběhli všichni spoluhráči i hráči soupeře a z lavičky přispěchali také zdravotníci obou klubů. Po ošetření na palubovce zamířil na vyšetření do nemocnice v Dubaji.
Stav oblíbeného hráče byl po utkání hlavním tématem pro trenéry i hráče obou klubů. „Nejdůležitější teď je Satoranského zdraví,“ řekl trenér Dubaje Xavi Pascual, jenž Satoranského trénoval v Barceloně. „Je to můj kluk, hrál se mnou řadu let. Hlavní je vědět, že je v pořádku,“ dodal.