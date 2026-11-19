Český rozehrávač odehrál třetí zápas po zranění z nešťastného pádu na hlavu v Dubaji. Za 18 minut hry trefil obě dvoubodové střely i všech pět trestných hodů. Přidal čtyři asistence a dva doskoky.
Těsnou koncovku rozhodl dalekonosnou trojkou 16 sekund před koncem francouzský rozehrávač Nadir Hifi. Hostům poslední útok nevyšel, protože nejlepší střelec zápasu a autor 28 bodů Antonio Blakeney při rozehrávce ztratil míč.
Hifi byl s 18 body lídrem Pařížanů, kteří se po šestém vítězství za sebou dotáhli s bilancí 7-6 na desátý Hapoel. Jared Rhoden sekundoval 16 body.
Euroliga basketbalistů - 13. kolo
Paris Basketball - Hapoel Tel Aviv 97:96 (za hosty Satoranský 9 bodů, 4 asistence, 2 doskoky)
Tabulka:
|1.
|Valencie Basket
|13
|10
|3
|76,9
|2.
|Olympiakos Pireus
|12
|9
|3
|75
|3.
|Panathinaikos Atény
|13
|9
|4
|69,2
|4.
|Dubaj BC
|13
|9
|4
|69,2
|5.
|FC Barcelona
|12
|8
|4
|66,7
|6.
|Fenerbahce Istanbul
|13
|8
|5
|61,5
|7.
|Žalgiris Kaunas
|13
|8
|5
|61,5
|8.
|Real Madrid
|12
|7
|5
|58,3
|9.
|Crvena zvezda Bělehrad
|12
|7
|5
|58,3
|10.
|Hapoel Tel Aviv
|13
|7
|6
|53,8
|11.
|Paris Basketball
|13
|7
|6
|53,8
|12.
|Partizan Bělehrad
|12
|6
|6
|50
|13.
|Besiktas Istanbul
|12
|6
|6
|50
|14.
|Anadolu Efes Istanbul
|12
|5
|7
|41,7
|15.
|Virtus Boloňa
|13
|5
|8
|38,5
|16.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|12
|4
|8
|33,3
|17.
|Bayern Mnichov
|13
|4
|9
|30,8
|18.
|Olimpia Milán
|13
|3
|10
|23,1
|19.
|Maccabi Tel Aviv
|13
|3
|10
|23,1
|20.
|Baskonia
|13
|1
|12
|7,7