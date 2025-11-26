Satoranský a Veselý se na reprezentační sraz naladili euroligovou výhrou

Basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý před přesunem na reprezentační sraz pomohli Barceloně k vítězství v Evropské lize 88:78 nad Villeurbanne. Oba čeští hráči dali francouzskému celku šest bodů.

Barcelonský kapitán Tomáš Satoranský útočí na koš Maccabi Tel-Aviv. | foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Barcelona si ve 13. kole připsala osmou výhru a v tabulce je devátá, ale pouze jedno vítězství za vedoucím Hapoelem Tel Aviv.

Euroliga liga basketbalistů - 13. kolo:

Maccabi Tel Aviv - Milán 88:102, Monako - Anadolu Efes Istanbul 102:66, Crvena zvezda Bělehrad - Olympiakos Pireus 91:80, FC Barcelona - Villeurbanne 88:78 (za domácí Satoranský 6 bodů, 2 asistence, 4 doskoky a Veselý 6 bodů, 2 asistence, 2 doskoky).

Satoranský s Veselým by se nyní měli přesunout do Prahy a připojit se ve čtvrtek k reprezentaci, jež se připravuje na start kvalifikace o mistrovství světa. V pátek tým nového trenéra Luboše Bartoně sehraje na Královce první zápas proti Švédsku.

