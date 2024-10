Mnichov otevřel svou Madison Square Garden. Ve druhé aréně hraje prim sklo

NBA a NHL pod jednou střechou American Airlines Center: Dallas Mavericks/ Dallas Stars

Ball Arena: Denver Nuggets/Colorado Avalanche

Capital One Arena: Washington Wizards/Washington Capitals

Crypto.com Arena: Los Angeles Lakers/Los Angeles Kings

Little Caesars Arena: Detroit Pistons/Detroit Red Wings

Madison Square Garden: New York Knicks/New York Rangers

Scotiabank Arena: Toronto Raptors/Toronto Maple Leafs

TD Garden: Boston Celtics/Boston Bruins

United Center: Chicago Bulls/Chicago Blackhawks

Chicago Bulls/Chicago Blackhawks Wells Fargo Center: Philadelphia 76ers/Philadelphia Flyers