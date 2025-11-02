Šance pro Krejčího? Atlantě bude delší dobu chybět hvězdný rozehrávač Young

Young kvůli zranění nedohrál středeční zápas s Brooklynem. Na palubovce vydržel jen sedm minut. V pátek se podrobil vyšetření, které vyloučilo vážnější poškození. Zhruba za měsíc ho čeká další kontrola.
Tím se ovšem otevírá výraznější šance pro Krejčího. Český univerzál se zatím dostal do hry jen ve dvou z dosavadních šesti zápasů Hawks. I v minulé sezoně si musel na větší příležitost počkat, nakonec naskočil do 57 zápasů základní části.
Atlanta vstoupila do sezony bilancí tří vítězství a tří porážek. Young v odehraných zápasech zaznamenal v průměru 20,8 bodu a 9,5 asistence. V uplynulém ročníku sbíral 24,2 bodu na zápas a s průměrem 11,6 asistence byl nejlepší v celé lize.