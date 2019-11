San Antonio vyřadilo Parkerovu 9, kouč se mu omluvil za týrání

„Měl jsem obrovské štěstí, že jsem měl možnost sledovat tě od tvých 19 let až do konce kariéry,“ uvedl legendární kouč San Antonia Gregg Popovich. Nejvíc rozesmál sedmatřicetiletého Francouze s jedním ze synů na klíně a manželkou Axelle a druhým synem po boku prohlášením: „Tony, musím se ti omluvit za všechny roky fyzického i psychického týrání. Už dlouho jsem ti to chtěl říct.“

Parker ho označil za svého druhého otce. „Jak jsi mě učil, pomáhal chápat basket a zlepšovat se,“ uvedl.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil před zápasem s Memphisem, kterému pak Spurs podlehl 109:113. Na palubovce gratulovali Parkerovi někdejší spoluhráči jako Tim Duncan, Manu Ginóbili, jejichž dresy už také visí pod stropem AT&T Center, nebo David Robinson.

„Byla to čest s vámi hrát, hoši. Nemáte ponětí, jak moc jste vy dva ovlivnili můj život. Byli jste pro mě inspirací každý den,“ uvedl Parker, kterého z videa pozdravili i francouzští fotbalisté Thierry Henry a Kylian Mbappé.

Nejužitečnější hráč finále NBA z roku 2007 a šestinásobný účastník Utkání hvězd je jedním z pěti hráčů, kteří v zámořské lize nasbírali alespoň 19.000 bodů a 7000 asistencí. Patří tak do společnosti Oscara Robertsona, Johna Stocktona, Garyho Paytona a LeBrona Jamese. V NBA mistr Evropy z roku 2013 odehrál 1254 zápasů základní části a dalších 226 duelů v play off.