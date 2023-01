Při návratu basketbalistů San Antonia do staré haly se čeká divácký rekord

Rekordem je 62 046 diváků, kteří sledovali před téměř 25 lety (27. března 1998) v hale Georgia Dome zápas domácí Atlanty proti Chicagu s Michaelem Jordanem. Historickým maximem zámořské ligy je 108 713 návštěvníků při Utkání hvězd v roce 2010 na stadionu týmu amerického fotbalu Dallas Cowboys.

Páteční zápas bude teprve čtvrtým soutěžním utkáním v historii NBA s návštěvou přesahující 50 000 diváků. Dvakrát se takto podařilo zaplnit Silverdome v Pontiacu při zápasech Detroitu proti Philadelphii v únoru 1987 (52 745) a proti Bostonu v lednu následujícího roku (61 983).

Alamodome byl domácí arénou Spurs v letech 1993 až 2002 a tamním rekordem při utkání NBA bylo 39.554 diváků v červnu 1999 při druhém utkání finálové série proti New York Knicks. Současným domovem basketbalistů San Antonia je hala AT&T Center se základní kapacitou 18 418 diváků. Do bývalé arény se Spurs vrátí u příležitosti oslav 50 let vzniku.