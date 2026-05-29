Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

San Antonio v konferenčním finále NBA vydřelo sedmý zápas, zářil Wembanyama

Autor: ,
  7:41
Basketbalisté San Antonia ve finále Západní konference NBA porazili doma Oklahoma City 118:91 a v sérii s obhájci titulu srovnali na 3:3. Rozhodující sedmé utkání se bude hrát v neděli na palubovce Thunder.
Fotogalerie4

Basketbalisté San Antonia se radují z výhry nad Oklahoma City v šestém utkání. | foto: Reuters

Spurs šli od začátku za vyrovnáním. V utkání ani jednou neprohrávali a vypracovali si náskok až o 28 bodů. Odpor hostů definitivně zlomili ve třetí čtvrtině díky sérii 22:0, po které se dostali do vedení 92:64.

Lídrem vítězů byl Victor Wembanyama, který po nepovedeném vystoupení v pátém zápase nasbíral 28 bodů a 10 doskoků. Se 17 body a devíti asistencemi mu sekundoval Stephon Castle, 12 bodů nastřílel Devin Vassell a deset Julian Champagnie.

„Byli jsme na hraně a to jako by odstranilo z naší hry všechny takové ty malé chyby,“ řekl Wembanyama. „Byli jsme přitlačení ke zdi a museli jsme bojovat. Větší šanci se předvést nedostanete,“ dodal.

Za Thunder, kteří třetí část prohráli 13:32, dal 15 bodů Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain přidal 13 bodů a Chet Holmgren zaznamenal deset bodů a 11 doskoků. Do sestavy se po zranění vrátil Jalen Williams a za deset minut dal jeden bod.

Podkošová momentka z utkání San Antonio vs. Oklahoma CIty.
Basketbalisté San Antonia se radují z výhry nad Oklahoma City v šestém utkání.
Nikola Topič (vlevo) z Oklahoma City a Jordan McLaughlin ze San Antonia.
Maskot basketbalistů San Antonia baví diváky.
4 fotografie

Sedmý zápas se bude hrát v Oklahoma City v neděli a vítěz ve finále nastoupí proti New Yorku. Knicks v semifinále nedali šanci Clevelandu, který vyřadili 4:0 na zápasy. První finále je na programu 4. června.

Finále Západní konference play off NBA - 6. zápas:

San Antonio - Oklahoma City 118:91 (stav série 3:3)

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Nymburk vs. PardubiceBasketbal - 1. kolo - 2. 6. 2026:Nymburk vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 6. 18:00
  • 1.07
  • 21.40
  • 8.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

San Antonio v konferenčním finále NBA vydřelo sedmý zápas, zářil Wembanyama

Basketbalisté San Antonia se radují z výhry nad Oklahoma City v šestém utkání.

Basketbalisté San Antonia ve finále Západní konference NBA porazili doma Oklahoma City 118:91 a v sérii s obhájci titulu srovnali na 3:3. Rozhodující sedmé utkání se bude hrát v neděli na palubovce...

29. května 2026  7:41

Messi i přes zranění nechybí v nominaci Argentiny na mistrovství světa

Kapitán Argentiny Lionel Messi po prohře s Paraguayí.

V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý...

29. května 2026  7:21

Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.

Pár dnů odpočinku sice stihnul, ale fotbalová sezona dál pokračuje. Vysněným mistrovstvím světa. „Celý ročník byl náročný, měli jsme hodně těžkých zápasů, ale tím, že jsme titul získali dřív, jsem...

29. května 2026  6:56

Berdych o Menšíkovi: Hráč si to musí vytrpět. Byla to válka, líčí mentální kouč

Argentinec Mariano Navone se sklání nad Jakubem Menšíkem po dlouhém a...

Konec jeho posledního zápasu doprovodily scény, které nikdo nechce zažít. Když tenista Jakub Menšík proměnil ve druhém kole grandslamového Roland Garros svůj sedmý mečbol, vyčerpáním padl k zemi....

29. května 2026  6:52

Dostal jsem sám sebe pod tlak. Mrzí mě to, říkal sebekritický Blümel. Řešil psychologa

Český útočník Matěj Blümel (81) se snaží objet dostupujícího finského útočníka...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nezastíral, že od sebe čekal víc. Mnohem víc. „Jaké pro mě bylo mistrovství? No, hodně těžké,“ přiznal Matěj Blümel po čtvrtfinálové porážce českých hokejistů s Finskem (1:4). Nebyl tak produktivní,...

29. května 2026  5:58

Norsko - Lotyšsko 2:0. Seveřané poprvé v semifinále, Haukeland vychytal třetí nulu

Tinus Koblar slaví se spoluhráči na střídačce gól ve čtvrtfinále mistrovství...

Norští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Fribourgu Lotyšsko 2:0 a poprvé v historii postoupili v play off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem svěřenců trenéra Pettera Thoresena v boji...

28. května 2026  20:19,  aktualizováno  29. 5.

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

Denis Malgin střílí druhý gól Švýcarska ve čtvrtfinále mistrovství světa proti...

Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl...

28. května 2026  20:20,  aktualizováno  29. 5.

Youtubeři a rakeťáci. Převrátíme svět cyklistiky, slibuje stáj bratří Kopeckých

Premium
Bratři Tomáš (vlevo) a Matyáš (vpravo) Kopečtí v týmovém hotelu.

V roce 2023 byli třetidivizním týmem. Nyní jsou ve druhé divizi. Na Giru startují poprvé na scéně Grand Tour. Přesto jsou v cyklistickém světě unikátní a nepřehlédnutelní. Unibet Rose Rockets. Stáj,...

29. května 2026

PŘEHLEDNĚ: Boje o medaile na MS. Domácí Švýcaři začnou s Nory, Finsko čelí Kanadě

Švýcarští hokejisté slaví vysoké vítězství nad Maďarskem.

Ještě čtyři zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední čtyři adepti, jeden odjede s prázdnou. Víkendový program...

28. května 2026  23:39

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovali bronzové medaile z domácího šampionátu, vypadli však ve čtvrtfinále. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s...

23. května 2026  22:48,  aktualizováno  28. 5. 23:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa hrají v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky...

28. května 2026  23:11

Pavouk MS v hokeji 2026: program semifinále a zápasů o medaile. Česko vypadlo

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo k semifinálovým duelům. Češi se mezi nejlepší čtveřici nevešli, když nezvládli souboj s Finskem. To si zahraje proti Kanadě. Druhou dvojici tvoří...

28. května 2026  23:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.