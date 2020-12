LeBron opět jednou řádil. Lakers porazili Spurs, které koučovala žena

Duel byl přelomový také díky tomu, že když byl trenér San Antonia Gregg Popovich ve druhé čtvrtině vyloučen za protesty, dostala příležitost vést tým poprvé v historii NBA žena: šestinásobná vítězka WNBA Becky Hammonová, jež působí jako Popovichova asistentka od roku 2014.

„Nešla jsem dnes do haly s tím, že budu koučovat, ale prostě se to tak vyvinulo. Snažila jsem se hráče hlavně namotivovat. Více než cokoli jiného bych ale dnes raději vyhrála,“ uvedla Hammonová, jež převzala tým na přímý pokyn vyloučeného Popoviche. „Prostě na mě ukázal. Řekl, ‚Máš je na povel.‘ A bylo to. Prostě typický Pop,“ dodala třiačtyřicetiletá Američanka.

Hammonovou za její historický zápis ocenil i jubilant James: „Šanci si určitě zasloužila, basketbalem žije každý den. Musím pogratulovat jak jí, tak lize. Bylo skvělé vidět ji udílet pokyny.“

Spurs, kteří se s Lakers utkají znovu na Nový rok, nestačilo kariérní maximum 29 bodů Dejounteho Murrayho. Čtyřiadvacetiletý rozehrávač nasbíral také sedm doskočených míčů i asistencí. „Na ničem z toho nezáleží, když jsme prohráli,“ hodnotil. DeMar DeRozan nastřílel 23 bodů, Patty Mills z lavičky 12.

Sestřih duelu San Antonio - LA Lakers:

Clippers oslavili návrat Kawhiho Leonarda výhrou 128:105 nad Portlandem. Tahoun týmu nastřádal po dvouzápasové pauze kvůli zranění obličeje 28 bodů a sedm finálních přihrávek, Paul George přidal 23 bodů, 10 doskoků a sedm asistencí. Domácím nestačilo 25 bodů CJ McColluma ani 20 bodů Damiana Lillarda.

První ztrátu v sezoně musela skousnout Atlanta, kterou zdolal vysoko 145:141 Brooklyn. Hvězdou duelu byl s 33 body, 11 doskoky a osmi asistencemi Kevin Durant, Kyrie Irving pomohl 25 body, z toho 17 v poslední čtvrtině. Nets si ke třetímu triumfu v ročníku dopomohli 19 trojkami ze 41 pokusů. Hawks táhli Trae Young s 30 body, 11 asistencemi a šesti doskoky a John Collins, jenž ke 30 bodům doskočil 10 míčů.

Den poté, co s Milwaukee prohrálo o 47 bodů, vrátilo Miami soupeři porážku v poměru 119:108. Hrdinou dne byl dvacetiletý Tyler Herro, jenž se s 21 body a 15 doskoky stal druhým nejmladším hráčem klubové historie, který nastřádal alespoň 20 bodů a 15 doskoků. Prvním byl Michael Beasley.

Nejlepším střelcem Heat byl Slovinec Goran Dragič s 26 body, Bam Adebayo zaznamenal 22 bodů a 10 doskoků. Bucks, kteří z úvodních pěti duelů uspěli pouze dvakrát, nestačil ani triple double Janise Adetokunba za 26 bodů, 13 doskoků a 10 asistencí.

Boston uspěl proti oslabeném Memphisu 126:107 i díky kariérnímu maximu v podobě 42 bodů Jaylena Browna. Tahoun Celtics trefil sedm trojek a 15 z 21 střel.

Prozatím nejlepší výkon v NBA předvedla trojka letošního draftu LaMelo Ball, který pomohl Charlotte k výhře 118:109 proti Dallasu 22 body, osmi doskoky a pěti asistencemi. Miles Bridges přidal 20 bodů. V dresu Mavericks se nedařilo Lukovi Dončičovi, jenž zůstal za pouhých 24 minut na hřišti na 12 bodech.