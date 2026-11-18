Grimes proměnil deset trojek a vyrovnal se klubové legendě Kobemu Bryantovi, jenž dosud jako jediný v historii Lakers v jediném zápase dal deset tříbodových košů. Grimes z dálky vystřelil na koš čtrnáctkrát.
San Antonio prohrálo poprvé od 23. října. Victor Wembanyama zaznamenal 25 bodů a 18 doskoků, ani jeho výkon ale nezabránil první sezonní porážce Spurs v utkání, v němž vedli dvouciferným rozdílem. Detroit čtrnáctibodové manko stáhl, lví podíl na tom měli Cade Cunningham se 27 body a Daniss Jenkins, jenž dal 21 ze svých 25 bodů ve druhém poločase.
Minnesota porazila Portland 106:105 díky koši Jadena McDanielse 2,6 sekundy před koncem. Utah ukončil sérii 12 porážek výhrou 132:107 nad Los Angeles Clippers, k níž Brice Sensabaugh z pozice náhradníka přispěl 40 body. New York Knicks zvítězili v Torontu 111:102 a porazili Raptors popatnácté za sebou.
Výsledky NBA
Toronto - New York 102:111