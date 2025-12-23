Šampioni z Oklahomy jsou doma dál bezchybní, Denver začal obdivuhodnou šňůrou

Thunder naposledy doma prohráli na úvod finálové série minulé sezony s Indianou. Celkem tak má na kontě už sérii 17 výher ve své hale. Proti Memphisu měli zápas od druhé čtvrtiny pod kontrolou a hlídali si dvouciferný náskok. Pět minut před koncem sice Grizzlies snížili na rozdíl pouhých čtyř bodů, ale domácí odpověděli dvěma trojkami a koncovka byla už opět plně v jejich režii.
Denver rozhodl o výhře 135:112 nad Utahem skvělým začátkem, protože úvodní čtyři minuty vyhrál 19:0 a první čtvrtinu 40:15. Nuggets navíc trefili 24 trojek a vyrovnali klubový rekord. Nejlepší start do zápasu v historii měli Los Angeles Lakers v roce 1987, tehdy proti Sacramentu vedli už 29:0.
Shai Gilgeous-Alexander táhl Oklahoma City Thunder za vítězstvím...
Hned čtyři hráči Nuggets dali přes 20 bodů. Jamal Murray nastřílel 27 bodů, Tim Hardaway Jr. 21, Peyton Watson 20 a Cameron Johnson 20 bodů se šesti trojkami ze šesti pokusů. Nikola Jokič se tak nemusel tlačit do zakončení a k výhře přispěl triple doublem za 14 bodů, 13 doskoků a 13 asistencí. Připsal si už 178. triple double kariéry.
Pátou výhru v řadě zaznamenalo New Orleans, zdolalo Dallas 119:113 a má nejdelší vítěznou sérii od března 2023. Zion Williamson přispěl 24 body a devíti doskoky. Pelicans rozhodli v poslední čtvrtině, kterou ovládli 40:26. Dallasu nepomohlo ani 35 bodů a 17 doskoků Anthonyho Davise, hrajícího proti svému bývalému týmu.
Zato Indiana, finalista uplynulého ročníku, se nadále trápí. Proti Bostonu nestačilo Pacers ani vedení o 20 bodů ve třetí čtvrtině a prohráli 95:103. Celtics táhl Jaylen Brown s 31 body. Cleveland po třech porážkách zabral a přestřílel Charlotte 139:132. Donovan Mitchell dal 30 bodů, jeho spoluhráči Darius Garland a De’Andre Hunter přidali po 27.
|
Krejčí zapsal dvacet bodů, Atlanta ale divoký duel nezvládla. Brunson táhl Knicks
Golden State Warriors přehráli Orlando 120:97, ale dlouho to bylo vyrovnané utkání. Magic vedli 81:80, pak ovšem Warriors šňůrou 19:2 v úvodu poslední čtvrtiny odskočili a rozhodli o výhře, která pro ně byla druhá nejvyšší v této sezoně. Stephen Curry přispěl 26 body, Jimmy Butler dal 21 bodů a Moses Moody 20 bodů.
Detroit sice proti Portlandu přišel o vedení 21 bodů a čtyři minuty před koncem dovolil soupeři jít do vedení 100:99, ale pak zabral a koncovku vyhrál 11:2, přestože postrádal vyfaulovaného Cadea Cunninghama. Lídr Východní konference si tak připsal další výhru (110:102). Jalen Duren pomohl 26 body a 10 doskoky.
Výsledky NBA
Cleveland - Charlotte 139:132, Boston - Indiana 103:95, New Orleans - Dallas 119:113, Denver - Utah 135:112, Oklahoma City - Memphis 119:103, Golden State - Orlando 120:97, Portland - Detroit 102:110.