Dvacetinásobní čeští šampioni přišli o šanci na prvenství ve skupině B a přímý postup do osmifinálové fáze před čtyřmi týdny, kdy prohráli doma s Albou Berlín 75:88. Ve skupině B jim nyní patří třetí místo, s bilancí 1:3 mají na kontě pět bodů. Sabah zatím na vítězství čeká a je s bilancí 0:4 čtvrtý.
Nymburk si v případě výhry zajistí třetí pozici ve skupině a poslední postupové místo do lednové baráže. Pokud by neuspěl, rozhodlo by se až v závěrečném šestém kole, kde se český tým představí na hřišti dosud neporaženého Chalonu. S týmem Sabah Baku se utká počtvrté, všechny předchozí zápasy vyhrál.
ONLINE: Sabah Baku – ERA Nymburk
Utkání základní fáze Ligy mistrů, od 17.00
„Přijeli jsme potvrdit třetí místo. Určitě chceme mít klid do posledního kola a nespoléhat se na výsledky ostatních. Skupina se pro nás vyvíjí, jak se vyvíjí,“ řekl v tiskové zprávě nymburský basketbalista Vojtěch Hruban. „Chybí nám tam ten domácí zápas se Chalonem, kdy jsme to měli ve vlastních rukách a mohli vyhrát. Pak prostě Alba byla dvakrát lepší než my. Teď je třeba urvat to třetí místo a pak se může stát cokoliv. Důležité bude hrát ve vysokém tempu,“ uvedl Hruban.
Sabah naposledy v Lize mistrů prohrál doma se Chalonem těsně 87:89. Ázerbájdžánský celek vede kouč litevské reprezentace Rimas Kurtinaitis. Na pozici rozehrávače hraje Američan Hassani Gravett, který má na kontě osm startů v NBA v dresu Orlanda, na křídle působí jeho krajan James Eads a mezi pivoty patří k oporám Justin Tillman.
„Sabah má dobré hráče, ale hrají v hodně úzké sestavě. Domácí hráči tam nemají moc co nabídnout. Možná nějaká vycpávka na pár minut, ale v podstatě nehrají vůbec, takže to stojí na sedmi cizincích. Nebude to jednoduché, ti hráči mají svoji kvalitu, ale tempo bude naše hlavní zbraň, kterou musíme použít,“ nastínil Hruban, který zná z působení v Choletu jiného soupeře Gerryho Blakese.
„Je to skórer, velice slušný hráč. Je to fajn kluk, se kterým jsem si rozuměl. Taky jsme strávili spoustu času mimo basketbal, takže rád ho uvidím. Doufám, že se nám na hřišti povede ho zastavit, protože když má dobrý večer, tak může sám rozhodnout. Třeba před třemi lety dal v polské lize 51 bodů, což patří mezi rekordy soutěže. Umí dát třicet bodů, aniž by se u toho nějak více zapotil,“ podotkl Hruban.
Nymburští basketbalisté odcestovali do Baku v neděli, dvanáct hodin po skončení ligového utkání s Brnem. V domácím zápase Středočeši vyhráli 95:57. Cesta trvala s mezipřistáním v Istanbulu čtrnáct hodin. V týmu kouče Amiela chybějí nemocní Jhamir Brickus a Matěj Svoboda.
„Každý jejich hráč je individualita, ale tolik si nepomáhají týmově. To musí být naše přednost. Musíme být konzistentní v obraně a pomáhat si, protože zastavovat je jeden na jednoho bude těžké. Chybí nám hráči kvůli nemoci, ale to je holt zima. Viry létají vzduchem a nejsme jediní, kdo s tím bojuje. Musíme si s tím poradit a kluky nahradit,“ doplnil Hruban.