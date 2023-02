Westbrook se stěhuje do Utahu, angažmá v Lakers zakončil hádkou s koučem

Její součástí je i přesun Mikea Conleyho z Utahu do Minnesoty, odkud putuje D’Angelo Russell do Lakers, kam se vrací po šesti letech. Do losangeleského klubu přijdou také Malik Beasley a Jarred Vanderbilt z Utahu.

Čtyřiatřicetiletý Westbrook přestoupil do Lakers předloni v létě z Washingtonu, ale neprosadil se podle představ. V této sezoně byl jen třikrát v základní sestavě a má průměr 15,9 bodu. Po úterním utkání, v němž se LeBron James stal nejlepším střelcem historie NBA, se Westbrook podle zámořských médií zuřivě pohádal s koučem Darvinem Hamem.

Nejlepší ligový střelec z let 2015 a 2017 bude hrát za pátý tým. Kariéru zahájil v Oklahomě City, v jejímž dresu se stal v roce 2017 nejužitečnějším hráčem soutěže. Třikrát byl i nejlepším nahrávačem ligy a devětkrát byl nominován na Utkání hvězd NBA. Po jedenáctiletém působení v Thunder následovala výrazně kratší angažmá v Houstonu, Washingtonu a Lakers.