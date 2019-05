Hvězdy basketbalistů Oklahomy Westbrook a George jsou po operaci

dnes 12:17

Hvězdní basketbalisté Russell Westbrook a Paul George podstoupili dva týdny po vyřazení Oklahomy z play off NBA operační zákroky. Zatímco Westbrook by měl být za několik týdnů v pořádku, u George není jisté, zda bude připraven nastouopit do přípravného kempu před novou sezonu.

Westbrookovi spravili lékaři v Los Angeles vaz na levé ruce a provedli artroskopický zákrok v pravém koleni. Podle prohlášení klubu by se elitní rozehrávač a nejlepší hráč ligy z roku 2017 měl vrátit k basketbalu už za tři týdny. Složitější situace je u George, jenž šel na operaci s pravým ramenem, které si zranil už koncem února. Za několik týdnů by měl navíc absolvovat další zákrok na druhém ramenu. Basketbalisté Oklahomy vypadli v prvním kole play off NBA s Portlandem 1:4 na zápasy.