Kouzlení s rekordy. Jak se Westbrook prohnal přes hranici „nemožného“

V roce 2011 Bleacher Report vydal článek s patnácti rekordy NBA, které se nikdy nepodaří zlomit. Mezi nimi figuroval i výkon Oscara Robertsona ze sezony 1961-1962, kdy legendární „The Big O“ nastřádal v dresu Cincinnati Royals v ročníku triple double průměry - 30,8 bodu, 12,5 doskoku a 11,4 asistence na zápas.

Předpověď se nepotvrdila.

Russellu Westbrookovi se to samé v posledních pěti sezonách povedlo hned čtyřikrát...

V úterý nad ránem Westbrook překonal i další Robertsonův ceněný rekord. Hvězda Washington Wizards má teď v rámci základní části už i nejvíc zápasů s triple doublem v kariéře (182) - o jedno utkání více než Robertson.

Ballislife.com @Ballislife Russell Westbrook has 182 regular-season triple-doubles (10 in playoffs). Here are a few of our favorites. 20 PTS, 21 AST, 20 REB 24 PTS, 24 AST, 13 REB 14 PTS, 24 AST, 21 REB 28 PTS, 21 AST, 13 REB 57 PTS, 13 REB, 11 AST 50 PTS, 16 REB, 10 AST https://t.co/b2ZWaEgGIP oblíbit odpovědět

Zbožňovaný Westbrook

„Je to nejspíš nejlepší spoluhráč, kterého jsem kdy měl. Je to nejlepší vůdce, se kterým jsem hrál. Když průměrně sbírá triple double, to není náhoda. Za tím je těžká práce a oddanost,“ řekl k Wesbrookovi hvězdný parťák z Washingtonu Bradley Beal.

Ať už hrál „Brodie“ kdekoliv, spoluhráči vždycky vychvalovali jeho nasazení, neústupnost a stoprocentní koncentraci. Westbrook hraje s urputností, která je nakažlivá.

„Je neúnavný. Je pořád soustředěný na hru, to vám potvrdí všichni spoluhráči. Jeho energii nasávají všichni spoluhráči, je to obrovský přínos mít ho v týmu,“ vychvaloval Westbrooka pivot Wizards Robin Lopez.

V letošní sezoně má v průměru 22 bodů, 12 asistencí a 12 doskoků na zápas.

Takhle vypadá, čistě ze statistického hlediska, Westbrookova série šesti po sobě jdoucích zápasů, završená zmíněným 182. triple doublem:

34 bodů - 5 doskoků -15 asistencí

28 bodů - 13 doskoků - 21 asistencí

33 bodů - 19 doskoků - 15 asistencí

13 bodů - 17 doskoků - 17 asistencí

29 bodů - 12 doskoků - 17 asistencí

14 bodů - 21 doskoků - 24 asistencí

„Všechno na hřišti pro nás - speciálně pro mě - dělá jednodušší,“ řekl spoluhráč Rui Hačimura. „Má rád rychlé tempo, to vyhovuje mladým hráčům v týmu,“ dodal.

V Oklahoma City (když po play off 2016 odešel Kevin Durant) stály a padaly výkony týmu na Westbrookovi. Hned v další sezoně se stal nejužitečnějším hráčem ligy, a to hlavně díky oslnivým triple doublům.

30 nejlepších akcí Westbrooka do sezony 2018:

Oklahoma City dostal do play off v roce 2017, 2018 i 2019. Pokaždé z toho byl konec v prvním kole, těžko z toho ale vinit jenom Westbrooka. V play off se bez druhé hvězdy vyhrává těžko (ovšem pokud jste LeBron James, zvládáte to s pravidelností).

Druhá strana mince

Statistiky nikdy neřeknou vše, ty základní už vůbec ne.

Za Westbrookovými 22 body na zápas v letošní sezoně se skrývá bídná úspěšnost střelby.

Jeho skutečné procento střelby (bere v úvahu jak klasické střely z pole, tak trestné hody) je třetí nejhorší mezi stovkou nejvytěžovanějších hráčů v NBA (horší jsou jenom oklahomský novic Théo Maledon a křídlo Orlanda Dwayne Bacon).

To ale není žádné překvapení, Westbrook nikdy nebyl brilantní střelec. Z 215 hráčů, kteří v NBA zkusili více než dva tisíce trojek, je v úspěšnosti střelby na 214. místě s 30,5 %. Horší je jenom Charles Barkley a jeho neslavných 26,6 %.

Kritika jeho střely je bezesporu oprávněná.

Často se o něm také říká, že jeho triple doubly jsou výsledkem honu na statistiky. To je prokazatelné těžko.

Hlavním argumentem je, že spoluhráčům „krade doskoky“.

Pravdou je, že Westbrook má letos na utkání nejvíce obranných doskoků, o které nemusí bojovat s protihráčem, ze všech hráčů v NBA. Průměrně na zápas takhle přijde k osmi doskokům „zdarma“ (žádný jiný rozehrávač nemá víc než šest).

„Sem tam ho chci odstrčit z cesty. Občas krade doskoky,“ žertoval v roce 2018 jeho tehdejší spoluhráč Carmelo Anthony. „Pokud je doskok náš, nemáme s tím problém. Když doskočí, je schopný rychle založit protiútok, z čehož pak vnikají šance,“ dodal Melo na vysvětlenou.

Tak to bylo v Oklahoma City a teď i ve Washingtonu.

Ve Westbrookových týmech je z doskokové rovnice většinou vyřazen pivot. Ten sice musí odstavit svého hráče, ale doskok už patří Brodiemu. Jeho tým s tím počítá a je tak nastaven. Krádež je však hodně silné slovo. Plus, není moc hráčů, kterým byste raději svěřili založení rychlého protiútoku než Westbrookovi.

Westbrook navíc sbírá i nejvíce útočných doskoků ze všech rozehrávačů (1,7 na utkání).

U asistencí se honba statistik prokazuje ještě hůře.

Faktem je, že triple double pro hráče představuje lákadlo. Server thespax.com odhalil, že v situacích, kdy má hráč v zápase více než deset bodů a doskoků, je daleko pravděpodobnější, že bude mít deset asistencí než devět. Kdybychom kritérium deseti bodů a doskoků odebrali, situace se obrátí. I když v tom Westbrook možná není nevinně, určitě v tom není sám.

Někdy to ani nemusí být o hráči samotném. Když před dvěma lety chyběla na konci poslední čtvrtiny Tomáši Satoranskému jediná asistence k triple doublu, slovo si vzal Bradley Beal a úmyslně zahlásil akci, jejímž výsledkem byla desátá Satyho nahrávka v zápase.



Všechny zápasy v sezonách 2016-2017 až 2018-2019, ve kterých měl hráč zároveň více než deset bodů a doskoků. Vodorovná osa značí počet takových zápasů, horizontální počet asistencí daného hráče v zápase.

Čísla zkrátka hrají roli, především v dnešní době.

Hráči jsou pod neustálým drobnohledem a statistiky jsou to hlavní, o co se fanoušek při posuzování NBA opírá. O nové smlouvě se taky určitě vyjednává lépe s několika triple doubly v kapse. Nejde ale jenom o triple doubly. Kolik hráčů NBA například zkusí střelu v poslední sekundě čtvrtiny z vlastní poloviny hřiště? Téměř nikdo. Kdo by si dobrovolně kazil statistiky tříbodové střelby. Hráči počkají až odezní klakson, a pak to „naoko“ zkusí.