Olympijský vítěz z Londýna naposledy v NBA oblékal dres Sacramenta. Podle informací stanice ESPN měli Kings zájem na prodloužení spolupráce i na nadcházející sezonu, Westbrook ale nabídku odmítl. Nevyslyšel ani vábení k návratu do Washingtonu, který ho údajně rovněž oslovil.
Čtvrtý hráč draftu z roku 2008 v minulosti vedle Sacramenta a Washingtonu hrál v NBA i za Oklahomu, Houston, Los Angeles Lakers i Clippers a Denver. Devětkrát byl vybrán do All Star Game a může se pyšnit kariérními průměry 20,9 bodu, 6,9 doskoku a 8 asistencemi na zápas. Na kontě má i rekordních 209 triple doublů.