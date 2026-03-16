Vrátí se SuperSonics? A dočkají se ve Vegas? Rada guvernérů NBA má hlasovat

  19:21
Rada guvernérů NBA bude příští týden hlasovat o možném rozšíření zámořské basketbalové soutěže o Las Vegas a Seattle. Nové dva kluby by se do ligy měly zapojit od sezony 2028/29, uvedla televizní stanice ESPN s odkazem na své zdroje.
ZOMBIES V MIAMI. Fanoušek Seattle SuperSonics - kteří se přerodili v Oklahoma City Thunder - žádá návrat svého klubu do NBA i při finálové sérii v Miami. | foto: AP

Wes Unseld (41) z Washingtonu se snaží zablokovat Paula Silase ze Seattle...
Spencer Haywood (24) ze Seattle SuperSonics útočí kolem Sidneyho Wickse z...
Gus Williams ze Seattle Supersonics drží za ruku Juniora Bridgemana z Milwaukee...
I v roce 2025 mají Seattle SuperSonics své horlivé fanoušky. Asistují u...
Podle expertů by se nabídky zájemců o vstup do ligy měly pohybovat mezi sedmi a deseti miliardami dolarů. Očekává se, že Las Vegas a Seattle se zařadí mezi nejvýdělečnější týmy ligy.

Chcete klub? Miliony nestačí, račte připsat nulu, či dvě. Investice se přesto dál vyplatí

Po nadcházejícím hlasování by se mělo o prvním rozšíření NBA od roku 2004 definitivně rozhodnout koncem roku. Soutěž nyní hraje 30 mužstev.

Seattle čeká na návrat elitní basketbalové ligy od roku 2008, kdy se populární SuperSonics přestěhovali do Oklahoma City. V Las Vegas dosud žádný tým NBA nesídlil.

