Vrátí se SuperSonics? A dočkají se ve Vegas? Rada guvernérů NBA má hlasovat

Podle expertů by se nabídky zájemců o vstup do ligy měly pohybovat mezi sedmi a deseti miliardami dolarů. Očekává se, že Las Vegas a Seattle se zařadí mezi nejvýdělečnější týmy ligy.
Chcete klub? Miliony nestačí, račte připsat nulu, či dvě. Investice se přesto dál vyplatí
Po nadcházejícím hlasování by se mělo o prvním rozšíření NBA od roku 2004 definitivně rozhodnout koncem roku. Soutěž nyní hraje 30 mužstev.
Seattle čeká na návrat elitní basketbalové ligy od roku 2008, kdy se populární SuperSonics přestěhovali do Oklahoma City. V Las Vegas dosud žádný tým NBA nesídlil.