V Las Vegas i Seattlu už se mohou těšit, guvernéři klubů NBA schválili rozšíření

Jak se asi bude jmenovat 32. klub NBA? Toť otázka. Ale 31. budou zcela bezpochyby SuperSonics. Las Vegas a Seattle jsou o krok blíže přijetí do NBA. Rada guvernérů zámořské basketbalové soutěže jednomyslně odhlasovala, že se bude jejich nabídkami zabývat. Jednalo se o klíčový moment na cestě k založení nových organizací. Do ligy by se měly zapojit od sezony 2028/29.

Tre Jones v dresu San Antonio Spurs během NBA Summer League | foto: AP

„Těšíme se na další krok a na spolupráci se zainteresovanými stranami,“ uvedl komisionář NBA Adam Silver po středečním hlasování.

Podle expertů by se nabídky zájemců o vstup do ligy měly pohybovat mezi sedmi a deseti miliardami dolarů. Očekává se, že Las Vegas a Seattle se zařadí mezi nejvýdělečnější týmy ligy. NBA se rozšířila naposledy v roce 2004 o Charlotte Bobcats. Soutěž nyní hraje 30 mužstev.

Seattle čeká na návrat elitní basketbalové ligy od roku 2008, kdy se populární SuperSonics přestěhovali do Oklahoma City. V Las Vegas dosud žádný tým NBA nesídlil, v 80. letech zde však hostovali Utah Jazz. Město hostí finálovou fázi NBA Cupu či přípravnou NBA Summer League.

