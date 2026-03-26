V Las Vegas i Seattlu už se mohou těšit, guvernéři klubů NBA schválili rozšíření

„Těšíme se na další krok a na spolupráci se zainteresovanými stranami,“ uvedl komisionář NBA Adam Silver po středečním hlasování.
Vegas má naději na NBA, Seattle taky. Suns se přou s městem Phoenix
Podle expertů by se nabídky zájemců o vstup do ligy měly pohybovat mezi sedmi a deseti miliardami dolarů. Očekává se, že Las Vegas a Seattle se zařadí mezi nejvýdělečnější týmy ligy. NBA se rozšířila naposledy v roce 2004 o Charlotte Bobcats. Soutěž nyní hraje 30 mužstev.
Když okradený krade. Basketbalová NBA míří zpátky do Seattlu
Seattle čeká na návrat elitní basketbalové ligy od roku 2008, kdy se populární SuperSonics přestěhovali do Oklahoma City. V Las Vegas dosud žádný tým NBA nesídlil, v 80. letech zde však hostovali Utah Jazz. Město hostí finálovou fázi NBA Cupu či přípravnou NBA Summer League.