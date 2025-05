Otočíte semifinále?

Věřím tomu! Doma jsme prohráli, ale je to jen jeden zápas. Stejně jako jsme my vyhráli v Brně, tak oni přijeli sem a udělali to samé. Hrajeme znovu ve středu a můžeme srovnat sérii na 2:2. Takže nejsme na dně. Čeká nás nový den!

Jak vás drásá, že nemůžete být na hřišti?

Člověče, je to tragédie. Bolí mě z toho srdce, vážně. Jsem smutný každý den. Ale pořád žiju, pořád můžu být skvělý táta, pořád můžu být každý den v tělocvičně. Jsem pozitivní člověk. Vždycky hledám tu lepší stránku věcí. Zranění jsou součástí basketbalu, součástí života. Těším se na budoucnost.

Cítíte z týmu velkou sílu navzdory vašemu a Ogundiranovu zranění?

Jasně, samozřejmě. Každý den kluky tlačím dopředu. Vidíš mě na lavičce, jak křičím. Slyšíš to na mém hlase, jak jsem emocionálně pořád ve hře, i když jen ze střídačky. Pořád klukům věřím. Doufám, že oni věří sami sobě stejně jako já jim. A určitě vyhrajeme.

Není ani promile naděje, že by vás zranění pustilo do hry?

Ne, ne. Určitě nebudu moct hrát dalších šest měsíců – nejdřív někdy v srpnu. Myslím, že úplně připravený budu až v říjnu. To jsou ty těžké časy – pořád myslím na to, o co všechno mezitím přijdu, o jaké důležité momenty sezony. Ale jsem jiný typ člověka. Nenechám, aby mě to zastavilo. Budu sám sebou, budu šířit svou energii a podporovat ostatní. Není to o mně. Je to o těch klucích, co jsou teď tady. A já se snažím být nezištný. Takže jsem v pohodě.

Comeback po zranění bude v Děčíně? Zůstáváte?

Nevím. Doufám, ale záleží to na klubu. Momentálně říkají, že ještě nevědí. Já jim oznámil, že chci pokračovat. Řekl jsem jim už minulý rok, že bych rád zůstal dva roky a v Děčíně ukončil kariéru. Ale nakonec je to byznys, takže uvidíme.

Třetí zápas semifinále, úterní prohraný, už měl velké emoce kvůli faulu děčínského Macháče a následnému ataku Freye na něj, za což byl diskvalifikovaný. Co jste tomu říkal?

Myslím, že to bylo správné rozhodnutí, protože kdybych to udělal já a někoho takhle trefil, tak mě určitě taky diskvalifikují. Kdykoli někoho tvrdě fauluju, dostávám technickou za nesportovní chování. Takže myslím, že to bylo správné rozhodnutí ve správný moment. Ale takhle se má hrát play off basketbal – intenzivně, bojovně, agresivně, protože každý chce vyhrát. A když opravdu miluješ basketbal a chceš být vítěz, tak emotivní zápasy prostě přijdou. Myslím, že je to normální.

Válečníci jako by si libovali v těžkých chvílích. Zvednou se i teď po domácí porážce?

V úterý Brno chtělo víc než my. V klíčovém závěru jsme ztratili míče nebo jsme se dostali do složitějších situací, než jsme museli. Ale to je basketbal, je to jako na horské dráze – jednou nahoře, jednou dole. Musíme na to rychle zapomenout, mít krátkou paměť, hodit to za hlavu a ve středu přijít znovu soustředění.

Ještě vás ovlivňují dozvuky střevní chřipky, navzdory které jste postoupili ve čtvrtfinále přes Písek?

Měli to všichni. Já taky. Zvracení, průjem – opravdu špatné. Budil jsem se dva dny po sobě v šest ráno a hned jsem zvracel. Sotva jsem vylezl z postele. Slowiak musel dokonce do nemocnice, jak mu bylo zle. Pořád se z toho kluci snaží dostat, ale my pořád makáme. Nevzdáváme se nikdy!