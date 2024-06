Tabellini o návratu nymburského krále, dojemném gestu i zdvořilém kolegovi

„Klub prožíval zklamání z minulé sezony a rozpočet nebyl takový, na jaký byl zvyklý pár let zpátky. Propast mezi Nymburkem a ostatními se zmenšila. Náš úkol nebyl úplně jednoduchý, o to více jsem pyšný na to, jakou práci jsme odvedli. Cítím hrdost,“ ohlížel se Tabellini za sezonou, která vyvrcholila výhrou ve finále NBL nad ústeckou Slunetou 4:1 na zápasy a devatenáctým zlatem pro středočeský klub.

Proč jste poslední vítězství v kabině při oslavách dojemně věnoval vašemu asistentovi Ladislavu Sokolovskému, který loni jako hlavní kouč titul nezískal?

Mohu si jen domýšlet, jaké pocity prožíval, když se jako trenér ujal týmu, který se trápil, a nakonec se to nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. Zvláště pro něj to muselo být těžké, když je s klubem tak extrémně spjatý. Muselo to být bolestivé. Přesto dokázal přijmout jinou roli a pomáhat mi. A byl pro mě velkou oporou. Velmi mě podporoval a stál na mé straně. A tímto gestem jsem mu za to chtěl poděkovat. Velkou oporou pro mě byl i kondiční trenér Ričardas Reimaris, který má dovednosti, že by klidně mohl okamžitě jít do euroligového klubu, ale my máme štěstí, že jemu i jeho rodině se v Česku líbí a zůstává s námi.

Nymburský trenér Francesco Tabellini (vpravo) a kondiční kouč Ricardas Reimaris poté, co jejich tým po finálové výhře nad Ústím získal 19. titul.

Nymburk má titul číslo 19. Jaká byla sezona?

Povedlo se naplnit úkol, který jsem dostal. Když jsem se téměř přesně před rokem poprvé sešel s generálním manažerem Ondřejem Šimečkem, nastavili jsme si cíl přivést titul zpět do Nymburka. K tomu jsme přidali i dobrou cestu Evropou, takže věřím, že jsme odvedli kvalitní práci. A to jsme ještě dohrávali sezonu bez dvou klíčových hráčů Spencera Svejcara a Ondry Sehnala. Tým ovšem velmi dobře reagoval na všechny překážky. Naše týmová identita byla silná. Hlavní zásluhu na tom mají hráči. Já jim dal vizi a ideu, jak bych chtěl, aby můj tým hrál. Ale bylo na nich, aby to přenesli na hřiště a aby byl ten systém úspěšný. Plně se tomu oddali.

Byla cesta za titulem těžší, než jste si představoval?

Řekl bych, že naopak byla hladší, než jsem čekal. Necítil jsem tolik tlaku zvenčí. Já si ale vytvářím tlak sám na sebe. Mám to tak už od dětství, kdy jsem byl dobrý ve škole a všichni na mě měli velké nároky. Pak sám začnete být ambiciózní a nechcete nikoho zklamat. Být v prostředí, kde se očekává jen vítězství, pro mě nebylo nic těžkého.

A jak jste se vypořádávali s problémy?

Nastávaly, když všichni očekávali, že vyhrajeme o hodně, a ono to nešlo. Na tým pak sedala frustrace. Bylo třeba, aby se tým naučil radovat prostě jen z výher. Když vstoupíte na hřiště s vědomím, že vám stačí vyhrát o jediný bod, hraje se pak mnohem snáze, než když jdete do zápasu s myšlenkou, že byste měli soupeře přehrát rozdílem 50 bodů. Pak minete první dvě střely a začnete být nervózní. Když jsme tohle pochopili, začala se sezona obracet k lepšímu.

V play off jste ovšem zlomili i utkání, kdy se vám nedařilo.

V prvním finálovém střetnutí se projevilo, že hráči s takovými zápasy neměli zkušenosti. A je něco jiného, když poprvé hrajete finále za Ústí a málokdo čeká, že vyhrajete, nebo když to poprvé zažíváte v Nymburce, kde naopak všichni čekají, že uspějete. Ale bylo důležité, že tým podrželi ti zkušenější a našel se způsob, jak ten zápas vyhrát. Nezvládlo se jen třetí finále, kdy jsme nebyli schopni hrát s potřebnou intenzitou, abychom mohli soupeřit s protivníkem, který zahrál opravdu skvěle. Občas to není jen o vás, ale i o soupeři.

A jakým soupeřem bylo Ústí?

Odvedlo opravdu dobrou práci tuto sezonu a zasloužilo si být ve finále. Byl to velký úspěch hráčů a mého kolegy Jana Šotnara, který je velmi dobrým trenérem a také velmi zdvořilý člověk. Mám z něj radost. Ukazuje, že silným trenérem může být i ten, kdo nekřičí nejhlasitěji a který není nejvíce hrubý. Cítím totiž, že v českém prostředí jsou občas tyto negativní vibrace. Není přímá úměrnost mezi tím být neustále naštvaný, neurvalý, neustále křičet a být silný charakter. Můžete být silný, i když jste v klidu a zdvořilý. A to Jan ukazuje.

Páté finále bylo poprvé v historii Nymburka vyprodané už den předem. Jak jste atmosféru vnímal?

Bylo to extrémně příjemné. Lidé si užívali basketbal, který jsme hráli. Prvních 30 minut to byl basketbal velmi vysoké úrovně, od začátku jsme Ústí dali najevo, že nemá šanci. A právě fanoušci nás k tomu dotlačili. Bylo by hezké mít takovou atmosféru na každém zápase. Věřím, že tento tým by si to zasloužil. Euforie na konci byla hezká a hráči si to mohli s fanoušky užít za celou tu práci, kterou odvedli.

Jak se zlepšili jednotlivci během sezony?

Okolnostmi jsme byli nuceni přivést hráče, kteří neměli tolik zkušeností a jejich kariéry jsou často teprve na začátku. A jen ty získané zkušenosti je přirozeně posunuly. Zvláště v konkurenčním prostředí, jaké jsme tu měli. Takže si nechci přivlastňovat celé zásluhy za jejich zlepšení. Ale už jen fakt, že hráči dokázali předvádět nejlepší basketbal v klíčových chvílích sezony, je důležité. Někteří byli na začátku a na konci sezony zcela odlišní hráči.

Basketbalisté Nymburka po zisku titulu, s Pohárem Jiřího Zídka st. Jaromír Bohačík.

Překvapil vás někdo speciálně?

Řeknu Luboše Kováře, který během sezony nehrál svůj nejlepší basketbal a trápil se s rolí a pozicí, kterou jsem po něm chtěl, a s úkoly, které jsem mu dával. Nebylo to pro něj snadné. Ale v nejdůležitějším zápase sezony měl velký podíl na vítězství. A za to jsem byl opravdu rád. A zmínit musím i Jakuba Tůmu, který si výkony v průběhu sezony zasloužil mnohem větší roli a v play off udělal velký krok dopředu. Nakonec z něj byl rozdílový hráč, zvláště když jsme ve finále postrádali Ondru Sehnala.

Jaký bude další ročník?

Moc se těším, že budeme moci ještě více rozvinout to, co jsme v této sezoně začali. Doplníme kádr tak, aby ještě více odpovídal stylu, který chceme hrát a mohli jsme naplno rozvinout plný potenciál naší vize a systému. Aby hráči systém jen nenásledovali, ale zcela ho přijali. To by jim mělo dodat ještě větší sílu. Doufejme, že to povede k další vítězné sezoně.