„Pamatuju si, že všechny zápasy jsem měl nahrané a uměl je nazpaměť,“ usmívá se. I díky tomu se stal později vítězem Euroligy a reprezentačním kapitánem. Nyní ho čeká další velká výzva – premiéra v roli trenéra národního týmu.
Už v pátek večer bude v pražské Královce dirigovat svěřence proti Švédsku v prvním utkání kvalifikace o mistrovství světa 2027. Přes dva metry vysokou postavu jistě nepřehlédnete, stejně jako jeho holou hlavu s typickou bradkou.
Umí se zamračit, ale i zasmát. A především zasvěceně poradit.
Kdybych byl nervózní, tak bych hráčům nevěřil a bylo by pro mě těžší je koučovat. Během zápasu si vybírám, které věci mě opravdu vytočí, protože jako trenér musíte být klidnější.