Návrat z Itálie není krok zpět, cítí basketbalová reprezentantka Rylichová

Nezasteskne se vám po Itálii?

Angažmá v Chomutově naplňuje všechno, co jsem chtěla. Jsem ráda, že si můžu vyzkoušet i EuroCup. Samozřejmě je jiné hrát doma a v cizině, ale zase to má jiné výhody, já si to užívám.

Co vám chybí?

Z Itálie jídlo, moře, sluníčko. Tady je ráno jeden stupeň Celsia, to tam nebylo celý rok. Návrat ovšem beru jako odrazový můstek do další kariéry. Chtěla jsem si vyzkoušet EuroCup, abych viděla, jak jsem na tom v rámci evropské úrovně. A doufám, že ty zápasy mě posunou dál. Uvidíme, jaké nabídky po sezoně přijdou.

V Evropě už jste hrály dvě utkání. Jak vám pohár osobně svědčí?

Zatím zápasy zvládám, tak dobré. V Chomutově jsem celkově spokojená. Co se týče ligy i EuroCupu. Holky, tréninky i trenéři jsou super. Zatím to splňuje očekávání.

Ve středu vaše Levhartice podlehly italskému Sassari 70:80. Sledovala zápas vaše italská přítelkyně, jak jste avizovala?

Bohužel ne, zůstala doma. Na odvetu by už měla dorazit. Sice je Sardinie mimo pevninskou Itálii, ale bude tam.

Brala jste zápas prestižněji?

Ani ne kvůli tomu, že jsem v Itálii hrála, ale protože znám spoustu hráček. Některé jsou moje bývalé spoluhráčky, s některými se známe ze zápasů basketbalu 3x3. Sassari je pro mě familiární tým.

Jaký je basketbal v Itálii?

Týmy jsou hodně fyzické, jsou fyzicky jinde než my. A všechny hráčky jsou profesionálky.

Příští čtvrtek hostíte španělské Estudiantes, jaký to bude zápas?

Podle mě mají hodně podobný tým jako Sassari. Jejich vzájemný zápas byl celou dobu vyrovnaný. Očekáváme hodně podobného soupeře, agresivní hra, tvrdá, vysoké hráčky.

Anna Rylichová z Chomutova (v bílém) bojuje pod košem.

Ve dvou kolech EuroCupu jste dvakrát prohrály, ale po boji. Co zápasy naznačily?

Ačkoli jsme možná mohly být ze začátku považovaní za outsidera, už by soupeřky měly počítat, že se minimálně nevzdáme a budeme bojovat o co nejlepší výsledek. V prvním i druhém kole jsme ukázali, že se protivníkům na evropské úrovni můžeme rovnat. My sbíráme zkušenosti, jsou to pro nás první zápasy na takové úrovni. Už ve druhém utkání jsem viděla velký pokrok oproti minulému. Za mě to bude každým dalším lepší a lepší.

Co chcete s Chomutovem dokázat? Loni získal bronz v lize, stříbro poháru a zlato v evropské soutěži EWBL.

Já bych ráda minimálně potvrdila bronz, ne-li ho vylepšila na stříbro. A určitě by se mi líbilo, kdybychom postoupily i v EuroCupu, ale to je už odvážný cíl. Samozřejmě mě také čeká basket 3x3. V reprezentační pauze máme soustředění, měl by nám tam přijet i zahraniční trenér. Těším se, že vyzkouším něco nového. A po sezoně nás čeká olympijská kvalifikace.