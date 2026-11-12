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Pozdvižení v Děčíně. Rozhodčí vykázal celý kotel, klub vyčítá kolektivní vinu

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  12:20
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Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL....

Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Fanoušci Děčína při závěrečné děkovačce. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Děčínský mladík Marek Houška při trestném hodu
Jakub Tůma z Pardubic v zápase s Děčínem
Děčínský basketbalista Jakub Křišťan míří pod koš v zápase s Pardubicemi.
Děčínský basketbalista Jan Jeřáběk při ligové premiéře
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A ven! Rozhodčí ve středečním ligovém hitu basketbalistů Děčína s Pardubicemi nechali vyvést celý kotel mladých fanoušků, který má místo za košem hned u palubovky. Domácí Válečníci chtějí vysvětlení po vedení soutěže i České asociace basketbalových rozhodčích (ČABR), vadí jim především uplatňování kolektivní viny.

„Klub bude požadovat jasné vysvětlení, zda rozhodčí disponují pravomocí nechat plošně vyklidit celou skupinu diváků a zda bylo toto rozhodnutí v dané situaci relevantní a přiměřené,“ stojí v prohlášení děčínského Armexu, který duel s účastníkem Ligy mistrů prohrál 75:81.

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Na domácí kotel složený ze současných i bývalých děčínských mládežníků zněly ódy za parádní atmosféru v sobotním derby s ústeckou Slunetou. I na předehrávku 18. kola se sektor zaplnil zhruba třemi desítkami fanoušků.

Zkraje čtvrté čtvrtiny domácí Gabriel přišel o míč po zásahu Bryanta přímo u kluků s bílými tričky, sudí zákrok jako faul neposoudili a kotel se rozpálil. Jaké přesně výrazy letěli k rozhodčím, není jasné. První rozhodčí Rudolf Salvetr mladší zamířil za hlavním pořadatelem, aby rozvášněné obecenstvo vykázal pryč. Někteří z fanoušků na tribunách ukázali palce dolů, čímž vyjádřili nespokojenost s verdiktem sudích.

Nakonec se ještě hrstka fanoušků za košem objevila, další vlajkonoši se vydali do výklenku nad druhým košem, kde je místo pro bubeníka.

„Vedení klubu jednoznačně respektuje pravidla chování v hledišti. Pokud se jednotlivec chová nevhodně, narušuje průběh utkání nebo překračuje stanovené meze, je jeho vykázání z haly zcela v pořádku a klub takový krok podporuje,“ píše Armex. „Zásadně však nesouhlasíme s uplatňováním kolektivní viny a plošného trestu vůči desítkám dalších fanoušků, kteří přišli podpořit svůj tým.“

V podobném duchu mluví i děčínská legenda Jakub Houška, který zrovna stál pod košem, když arbitři zasáhli. „Chápu, že sudí mohou být v nějakém stresu, že kluci jsou blízko palubovky, ale to jsou fanoušci po celém světě. Kluci dělají atmosféru po celé republice, občas jim ulítne nějaké sprosté slovo, nemělo by to být, je to špatně, mluvíme s nimi o tom. Ale vykázat celou tribunu? Jen proto, že to jsou mladí kluci, tak je budeme vychovávat?“ nesouhlasí nynější kouč mládeže Válečníků.

Předseda ČABR Robert Vyklický je v zahraničí, takže se k incidentu nemohl vyjádřit, a sekretář Jan Baloun se omluvil s tím, že nemá mandát k prohlášení. V pravidlech je zaneseno, že rozhodčí „má právo zastavit hru, jestliže podmínky k tomu směřují.“

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Šimon Sedlařík jako sportovní ředitel Národní basketbalové ligy odkázal na příští zasedání sportovní řídící komise nejvyšší soutěže. „Děčín podal před dvěma týdny podnět po zápase s Ostravou a exekutiva bude 25. listopadu řešit stejnou věc, jaká se stala nyní, tedy zda vyvedení fanouška bylo správné,“ uvedl Sedlařík.

Situaci ze střetnutí s Ostravou zmiňují i Válečníci ve svém prohlášení: „Rozhodčí nechali z hlediště vykázat jednoho z domácích příznivců, přičemž následně samotné vedení ČABR potvrdilo, že tento krok byl neoprávněný.“

Sám vyvedený fanoušek Jiří Kmoch nyní na Facebooku nabídl svůj pohled.

„Byl jsem neoprávněně vykázán. Dle mého úsudku to bylo na popud lavičky Ostravy, kdy trenér intervenoval u rozhodčího Linharta. Ve smyslu ‚Udělej s tím kotlem Děčína něco‘ tam asi padlo něco ve smyslu ‚To je debakl‘ nebo podobně, ne však žádná vulgarita z mých úst,“ vykreslil. „Za diváky v mém okolí neručím ani je nemohu ovlivnit. Podle mě rozhodčí nemůže ukázat do davu a někoho si vybrat jen tak bez toho, aby byl přesvědčen o nevhodném chování dané osoby. Nejsem splachovací a docela se mě to dotklo. Nehledě na to, že se setkávám s fanoušky, kteří chápou mé vykázání jako oprávněné a to mě mrzí.“

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Houška: Rozhodčí nemají nikoho vychovávat. Politiky taky nevyhazujeme, když se chovají jako hulváti

Když rozhodčí v ligovém zápase Děčína s Pardubicemi vykázali z hlediště kompletní kotel mladých fanoušků Válečníků, klubová legenda a mládežnický trenér Jakub Houška se za ně hned postavil. Nejdříve na hřišti, kde schválně vstoupil do modré zóny a sám pak musel rovněž pryč z hlediště. A pak i na sociálních sítích, kam vyťukal zprávu: Asi to někomu vadí! „Chtěl jsem se kluků zastat. Nejde uplatňovat kolektivní vinu, navíc si myslím, že rozhodčí tu nejsou od toho, aby někoho vychovávali,“ tvrdí Houška.

Co se tedy stalo z vašeho pohledu?
Rozhodčí upozorňovali na začátku zápasu náš kotel, že se má chovat lépe. Asi oprávněně, protože si stoupli na reklamy. Potom se jim nelíbil faul nebo aut, něco vykřikli na sudí a on vykázal celý kotel. Nevím, jestli křičeli něco sprostého, mohlo tam něco proběhnout, ale kolektivní vina, to mi přijde za hranou. Chápu, že sudí mohou být v nějakém stresu, že kluci jsou blízko palubovky, ale to jsou fanoušci po celém světě. Ti kluci dělají atmosféru po celé republice, občas jim ulítne nějaké sprosté slovo, nemělo by to být, je to špatně, mluvíme s nimi o tom. Ale vykázat celou tribunu? Jen proto, že to jsou mladí kluci, tak je budeme vychovávat? Pak můžeme taky vykazovat celou modrou tribunu, celou tribunu v Písku, v Ústí....

Jakub Houška na předsezonní tiskové konferenci basketbalového Armexu Děčín, kde vystupoval za Nadační fond Válečníků.

I vás rozhodčí vykázali, proč?
Já se chtěl kluků zastat. Nic jsem na sudí nekřičel, ale vstoupil jsem do modré zóny, aby si mě všimli. Chtěl jsem vědět, za co jdou ven. Nelíbilo se mi to, ale chápu i druhou stranu, sudí to mají těžké v té atmosféře. Ale nemyslím si, že by kluci dělali zase až takový problém, že by je musel někdo všechny vykazovat pryč. Mně to v tu chvíli nikdo nevysvětlil, jen mě vyhodili taky. Ale s tím problém nemám. Věděl jsem, že musím jít.

Jak by se taková situace měla řešit podle vás?
Rozhodčí má přijít a říct: Ty jsi sprostý, jdi pryč. Nebo vy dva se uklidněte! Mohli požádat pořadatele, ať se o to postará. Ale nemůže kolektivně vyhodit celý sektor. Jasně, někdo řekne sprosté slovo, ale tak se podívejte, jak se chovají politici. Vždyť to je odraz celé společnosti, který se tvoří nahoře. A někdo je vyhazuje, když se chovají jako hulváti? Já to neschvaluju, vadí mi to, kolikrát sám v hale i dospěláky upozorňuju, že to je občas přes čáru.

Stojíte za fanoušky?
Za kluky stojíme, ale samozřejmě s nimi budeme mluvit o tom, co se stalo, je to naše práce. Chápu i sudí, že se mohou leknout, když na ně někdo zakřičí, víme, jak to funguje v té mase lidí.

Ale fanoušci dělají atmosféru zápasu.
To ano, ale nesmí to sklouznout k tomu, aby to bylo zlé. O tom s nimi budeme mluvit. Ale když je takhle vyhodí všechny, kluci jsou z toho přepadení. Tak projevili nějaké emoce. Asi tedy nechceme, aby lidi fandili? Sprostí být nesmí, to je jasné, ale na basketu je to ještě zlaté. Můžeme se tady moralizovat všichni navzájem, ať si každý sáhne do svědomí.

Myslíte si, že děčínský fanouškovský kotel je pro někoho trnem v oku?
Nevím, je to složité. Nejsou svatí, vytváří tlak, to se samozřejmě nemusí každému líbit. Ale určitě nejde uplatňovat kolektivní vina, ani nevím, jestli na to sudí mají právo. Pokud ano, pak si na to musíme dát pozor, protože příště by mohli vyhodit třeba celou žlutou tribunu. Jestli to berou tak, že na to mají právo jen proto, abychom vychovávali mladé kluky, tak s tím rozhodně nesouhlasím. Za poslední dva roky jsem slyšel tuhle větu kolem našich mladých mockrát a už jsem na ni alergický.

Proč?
Kromě rodičů, učitelů a lidí, kteří se starají o děti, je nemá právo nikdo vychovávat. A určitě ne rozhodčí. My tady máme mladé hráče, na to se podívejte, jak hráli proti Pardubicím, účastníkovi Ligy mistrů. Tohle by se mělo obdivovat. A máme i mladé fanoušky, kteří je podporují, protože to jsou jejich spoluhráči. Stojí za nimi v každém momentu, jako by s nimi byli na hřišti. I proto je pro ně někdy těžké ukočírovat emoce. Tady je naše práce, tohle musí zlepšit. Fakt bych byl ale nerad, abychom tady řešili náš kotel, který je skvělý. A naopak bych rád, abychom řešili to, co předvádí naši mladíci na hřišti, to je až neuvěřitelné.

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