Pozdvižení v Děčíně. Rozhodčí vykázal celý kotel, klub vyčítá kolektivní vinu

„Klub bude požadovat jasné vysvětlení, zda rozhodčí disponují pravomocí nechat plošně vyklidit celou skupinu diváků a zda bylo toto rozhodnutí v dané situaci relevantní a přiměřené,“ stojí v prohlášení děčínského Armexu, který duel s účastníkem Ligy mistrů prohrál 75:81.
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Na domácí kotel složený ze současných i bývalých děčínských mládežníků zněly ódy za parádní atmosféru v sobotním derby s ústeckou Slunetou. I na předehrávku 18. kola se sektor zaplnil zhruba třemi desítkami fanoušků.
Zkraje čtvrté čtvrtiny domácí Gabriel přišel o míč po zásahu Bryanta přímo u kluků s bílými tričky, sudí zákrok jako faul neposoudili a kotel se rozpálil. Jaké přesně výrazy letěli k rozhodčím, není jasné. První rozhodčí Rudolf Salvetr mladší zamířil za hlavním pořadatelem, aby rozvášněné obecenstvo vykázal pryč. Někteří z fanoušků na tribunách ukázali palce dolů, čímž vyjádřili nespokojenost s verdiktem sudích.
Nakonec se ještě hrstka fanoušků za košem objevila, další vlajkonoši se vydali do výklenku nad druhým košem, kde je místo pro bubeníka.
„Vedení klubu jednoznačně respektuje pravidla chování v hledišti. Pokud se jednotlivec chová nevhodně, narušuje průběh utkání nebo překračuje stanovené meze, je jeho vykázání z haly zcela v pořádku a klub takový krok podporuje,“ píše Armex. „Zásadně však nesouhlasíme s uplatňováním kolektivní viny a plošného trestu vůči desítkám dalších fanoušků, kteří přišli podpořit svůj tým.“
V podobném duchu mluví i děčínská legenda Jakub Houška, který zrovna stál pod košem, když arbitři zasáhli. „Chápu, že sudí mohou být v nějakém stresu, že kluci jsou blízko palubovky, ale to jsou fanoušci po celém světě. Kluci dělají atmosféru po celé republice, občas jim ulítne nějaké sprosté slovo, nemělo by to být, je to špatně, mluvíme s nimi o tom. Ale vykázat celou tribunu? Jen proto, že to jsou mladí kluci, tak je budeme vychovávat?“ nesouhlasí nynější kouč mládeže Válečníků.
Předseda ČABR Robert Vyklický je v zahraničí, takže se k incidentu nemohl vyjádřit, a sekretář Jan Baloun se omluvil s tím, že nemá mandát k prohlášení. V pravidlech je zaneseno, že rozhodčí „má právo zastavit hru, jestliže podmínky k tomu směřují.“
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Šimon Sedlařík jako sportovní ředitel Národní basketbalové ligy odkázal na příští zasedání sportovní řídící komise nejvyšší soutěže. „Děčín podal před dvěma týdny podnět po zápase s Ostravou a exekutiva bude 25. listopadu řešit stejnou věc, jaká se stala nyní, tedy zda vyvedení fanouška bylo správné,“ uvedl Sedlařík.
Situaci ze střetnutí s Ostravou zmiňují i Válečníci ve svém prohlášení: „Rozhodčí nechali z hlediště vykázat jednoho z domácích příznivců, přičemž následně samotné vedení ČABR potvrdilo, že tento krok byl neoprávněný.“
Sám vyvedený fanoušek Jiří Kmoch nyní na Facebooku nabídl svůj pohled.
„Byl jsem neoprávněně vykázán. Dle mého úsudku to bylo na popud lavičky Ostravy, kdy trenér intervenoval u rozhodčího Linharta. Ve smyslu ‚Udělej s tím kotlem Děčína něco‘ tam asi padlo něco ve smyslu ‚To je debakl‘ nebo podobně, ne však žádná vulgarita z mých úst,“ vykreslil. „Za diváky v mém okolí neručím ani je nemohu ovlivnit. Podle mě rozhodčí nemůže ukázat do davu a někoho si vybrat jen tak bez toho, aby byl přesvědčen o nevhodném chování dané osoby. Nejsem splachovací a docela se mě to dotklo. Nehledě na to, že se setkávám s fanoušky, kteří chápou mé vykázání jako oprávněné a to mě mrzí.“
Jak se k případu číslo 2 postaví rozhodcovská organizace tentokrát?
Houška: Rozhodčí nemají nikoho vychovávat. Politiky taky nevyhazujeme, když se chovají jako hulváti
Když rozhodčí v ligovém zápase Děčína s Pardubicemi vykázali z hlediště kompletní kotel mladých fanoušků Válečníků, klubová legenda a mládežnický trenér Jakub Houška se za ně hned postavil. Nejdříve na hřišti, kde schválně vstoupil do modré zóny a sám pak musel rovněž pryč z hlediště. A pak i na sociálních sítích, kam vyťukal zprávu: Asi to někomu vadí! „Chtěl jsem se kluků zastat. Nejde uplatňovat kolektivní vinu, navíc si myslím, že rozhodčí tu nejsou od toho, aby někoho vychovávali,“ tvrdí Houška.
Co se tedy stalo z vašeho pohledu?
I vás rozhodčí vykázali, proč?
Jak by se taková situace měla řešit podle vás?
Stojíte za fanoušky?
Ale fanoušci dělají atmosféru zápasu.
Myslíte si, že děčínský fanouškovský kotel je pro někoho trnem v oku?
Proč?