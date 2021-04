Kouč Ginzburg povede tým na Ukrajině, na reprezentaci by to nemělo mít vliv

„Jak všichni ví, národní tým pro mě byla vždy priorita. Na tom se nic nemění a akceptuje to i klub. Pokud bychom postoupili do semifinále a finále ukrajinské ligy, což se časově kryje se startem přípravy národního týmu, odjel bych zpět do Česka a byl u reprezentace. Klub toto respektuje a do spolupráce s tím vstupuje,“ uvedl v tiskové zprávě Ginzburg.

Izraelský stratég, který minulý rok přijal i české občanství, se vrátí na klubovou úroveň poprvé od roku 2017, kdy vedl mistrovský Nymburk. Jedním z důvodů jeho tehdejšího konce byl fakt, že si po nepovedeném ME a 20. místě přál mít více času na komunikaci s hráči v zahraničí. V roli reprezentačního trenéra působí osmým rokem. „I proto jsem jako první konzultoval tuto nabídku s předsedou ČBF Miroslavem Janstou a generálním sekretářem Michalem Konečným. Děkuji jim, že mi umožnili tuto výzvu přijmout,“ řekl Ginzburg.

Prometey, jemuž aktuálně patří v ukrajinské nejvyšší soutěži čtvrtá příčka a hrál osmifinále FIBA Europe Cupu, pro něj skýtá ideální příležitost. O to víc, když při aktuální pandemické situaci nemůže Ginzburg už skoro rok cestovat za českými hráči do jejich zahraničních působišť.



„Nebylo to lehké. Musel jsem víc začít využívat online možnosti, asi jako všichni ostatní. Hráče pravidelně sleduji, mluvil jsem s nimi a byl jsem i v kontaktu s některými trenéry,“ popsal. „Všichni tomu ale rozumí. Hlavně abychom tedy byli zdraví na kvalifikaci a pak EuroBasket. Věřím, že to nejhorší období je za námi,“ dodal Ginzburg.

Příprava národního týmu před olympijskou kvalifikací, kterou by měl Ginzburg osobně vést, začne na přelomu května a června.