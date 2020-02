Nová mise, nový kapitán. Vybrali jsme správného, říká kouč basketbalistů

Příští pátek v Pardubicích proti Dánsku, poté v pondělí 24. února v Litvě. Ginzburgův celek ale čekají hodně specifické kvalifikační duely, neboť účast na šampionátu už má jistou; Česko turnaj v příštím roce spolupořádá, bude hostit pražskou skupinu.

„Bude to zvláštní, neboť ostatní budou hrát o mnohem víc, o samotný postup,“ souhlasí Izraelec Ginzburg, nedávno oceněný jako český Trenér roku. „Ale i tak je bezva být zpátky u národního týmu. Český basketbal zažívá skvělé časy, pořád cítím pozitivní energii po mistrovství světa, do toho si Nymburk vede skvěle v Lize mistrů. Musíme v tom pokračovat.“

O co tedy bojovat v kvalifikaci, když ne o postup?

Určitě o body do rankingu FIBA (na jejich základě se nasazuje na šampionáty). Ale pro mě jsou ještě důležitější jiné věci. Za prvé kontakt s fanoušky, kteří nás zase uvidí. A za druhé možnost předvádět naši hru, se kterou jsme slavili úspěch, a zároveň zabudovat do mužstva některé mladší hráče. Dát jim opravdové minuty, abychom viděli, jak na tom jsou.

Česká nominace Rozehrávači: Vít Krejčí (Zaragoza/Šp.), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Pardubice).

Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Petr Šafarčík (všichni Nymburk), Radek Farský (Brno), Lukáš Palyza (Olomoucko).

Pivoti: Martin Kříž, Martin Peterka (oba Nymburk), Václav Bujnoch (Opava), Luboš Kovář (Svitavy), Šimon Puršl (Svitavy), Patrik Auda (Boulazac/Fr.).



Přesto: nebude složité nastupovat s jistotou v kapse?

Ostatní soupeři hrají o samotný postup a my v uvozovkách jen pro fanoušky, to může způsobit určité situace, na které nejsme zvyklí. Ale všichni jsme profesionálové, chceme vyhrát každý zápas.

Poté, co skončil kapitán Pavel Pumprla, bylo jeho místo pár měsíců neobsazené. Kdo jej nahradí?

Je mi ctí prezentovat, že to bude Vojta Hruban. Jsem si jistý, že si to zaslouží. Nikdy nevynechal jediný zápas ani trénink, je neustále pozitivní. Nikdy ho neuslyšíte si stěžovat, nebo že by byl unavený, je vždy na sto procent oddaný národnímu týmu. Za poslední tři čtyři roky se stal lídrem Nymburka i národního týmu; když v roce 2012 do Nymburka přišel, neměl zrovna moc sebevědomí, teď je tomu zcela naopak. Basketbalově se velmi zlepšil a má pozitivní vliv i mimo palubovku. Právem bude kapitánem národního týmu.

Nový kapitán českého týmu Vojtěch Hruban

Jaká je vlastně role kapitána v basketbalu?

Velmi důležitá. Nejde ani tak o proslovy v šatně, hlavně o komunikaci mezi hráči a mnou a realizačním štábem. Zažil jsem Jiřího (Welsche) a Pavla (Pumprlu), kteří to zvládali výborně. Vybírali jsme ho společně, já s managementem, a přirozeně to vyšlo na Vojtu. Shodli jsme se snadno.

Tomáš Satoranský v úvahu nepřipadal?

Jasně, ten ale nepotřebuje funkci; on je lídr a každý to ví. Na druhou stranu se nebude účastnit třeba tohoto kvalifikačního okna ani některých dalších (kvůli působení v NBA).

Společně s Hrubanem máte v kádru celkem osm účastníků mistrovství světa…

Když máte jen tři dny na přípravu, potřebujete mít na soupisce ty, co jsou spolu zvyklí nastupovat, existuje mezi nimi chemie, znají systém. Všech osm navíc může nastoupit i v letní olympijské kvalifikaci a většina na domácím Eurobasketu 2021. Jsou pořád v dobrém věku, není důvod se jich vzdávat.

Ze zbývající „čínské čtveřice“ je Satoranský v zámoří, Pavel Pumprla v reprezentaci skončil. Proč nenastoupí Ondřej Balvín a Blake Schilb?

Byli jsme v kontaktu. Blake chtěl přijet, ale já jsem rozhodl, že mu musíme dát možnost si taky odpočinout, už to není žádný mladík – tak, aby byl čerstvý na léto, protože pak zase přijede na olympijskou kvalifikaci. S Ondřejem šlo o naše společné rozhodnutí. Shodli jsme se, že mu taky pauza přijde vhod. I se Satym jsme se bavili, už máme jasno ohledně dat, kdy by se mohl připojit před kvalifikací v Kanadě.

A ještě jedno jméno: co euroligová hvězda Jan Veselý?

S Janem jsme se ještě nebavili. Uvidíme, jak se po jeho zranění všechno vyvine.