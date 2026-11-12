Ginzburg povede další reprezentaci. Po Česku přijal nabídku rodného Izraele

„Jmenování do funkce trenéra izraelské reprezentace přijímám s velkým potěšením. Je to pro mě významná profesní výzva a zároveň velká čest. Zdejší basketbalové prostředí i potenciál hráčů a celého systému dobře znám. Společně s realizačním týmem uděláme maximum pro to, abychom dosáhli co nejlepších výsledků a udělali radost našim fanouškům,“ řekl Ginzburg izraelským novinářům.
Koučem české reprezentace byl v letech 2013 až 2023. V roce 2019 ji dovedl poprvé v samostatné historii na mistrovství světa v Číně, kde navíc šestým místem jeho výběr vyrovnal nejlepší umístění z dob Československa z roku 1970.
V roce 2021 se premiérově s Čechy představil na OH v Tokiu a skončili devátí. Pod pěti kruhy předtím byla naposledy ještě československá reprezentace v roce 1980 v Moskvě.
|
Drahá rozlučka Satoranského? Celá situace je mi velmi nepříjemná, říká basketbalista
Po skončení angažmá u českého týmu působil Ginzburg v ukrajinském celku Prometej, v japonském Kawasaki Brave Thunders a v minulé sezoně vedl polský Anwil Wloclawek.
V neděli 29. listopadu nebude chybět v Praze na Královce na utkání v předkvalifikaci o mistrovství Evropy mezi Českem a Belgií, v němž se rozloučí s reprezentační kariérou rozehrávač Tomáš Satoranský.