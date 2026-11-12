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Ginzburg povede další reprezentaci. Po Česku přijal nabídku rodného Izraele

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  13:50
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Ronen Ginzburg koučuje české basketbalisty v duelu s Izraelem.

Ronen Ginzburg koučuje české basketbalisty v duelu s Izraelem. | foto: Reuters

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Bývalý úspěšný trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg povede jako hlavní kouč Izrael. Třiašedesátiletý rodák z Tel Avivu, který v říjnu 2020 získal i české občanství, převezme izraelskou reprezentaci po skončení současné kvalifikace o mistrovství světa v Kataru v příštím roce po Arielu Beit-Halachmim. Dohodl se na spolupráci na dva roky, první akcí pro něj bude srpnová předkvalifikace o olympijské hry v Los Angeles 2028.

„Jmenování do funkce trenéra izraelské reprezentace přijímám s velkým potěšením. Je to pro mě významná profesní výzva a zároveň velká čest. Zdejší basketbalové prostředí i potenciál hráčů a celého systému dobře znám. Společně s realizačním týmem uděláme maximum pro to, abychom dosáhli co nejlepších výsledků a udělali radost našim fanouškům,“ řekl Ginzburg izraelským novinářům.

Trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg a Vít Krejčí

Koučem české reprezentace byl v letech 2013 až 2023. V roce 2019 ji dovedl poprvé v samostatné historii na mistrovství světa v Číně, kde navíc šestým místem jeho výběr vyrovnal nejlepší umístění z dob Československa z roku 1970.

V roce 2021 se premiérově s Čechy představil na OH v Tokiu a skončili devátí. Pod pěti kruhy předtím byla naposledy ještě československá reprezentace v roce 1980 v Moskvě.

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Po skončení angažmá u českého týmu působil Ginzburg v ukrajinském celku Prometej, v japonském Kawasaki Brave Thunders a v minulé sezoně vedl polský Anwil Wloclawek.

V neděli 29. listopadu nebude chybět v Praze na Královce na utkání v předkvalifikaci o mistrovství Evropy mezi Českem a Belgií, v němž se rozloučí s reprezentační kariérou rozehrávač Tomáš Satoranský.

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