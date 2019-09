Kouč basketbalistů Ginzburg bude hostem Rozstřelu, ptejte se i vy

„Na rovinu, jsem vyčerpaný. Byl jsem si jistý, že hráči už musí zkolabovat - ale oni opět ukázali velké srdce,“ hlásil Ginzburg poté, co náročný světový šampionát pro český tým skončil. Bylo to v sobotu po prohře 81:90 v duelu o 5. místo se Srbskem.

Že se Češi umístili na šestém místě, je za prvé vyrovnání nejlepšího umístění v československé historii, ale hlavně za druhé nečekané - až šokující.

Tým kolem Tomáše Satoranského, jediného krajana v NBA, porazil na cestě turnajem Japonce, silné Turky, Brazílii a Polsko. Co soupeř, to silný protivník. Co jednotlivý zápas, to názorná ukázka motta reprezentace „Rvi se jako lev!“.

Nicméně, další výzvy na Ginzburga a spol. čekají. Náročná olympijská kvalifikace o hry v Tokiu 2020, v níž z každé ze čtyř šestičlenných skupin projde jen vítěz, či mistrovství Evropy v roce 2021, kdy Praha hostí jednu ze skupin.

Jakou mají Češi šanci? Co udělá skončený šampionát s popularitou basketbalu v Česku? Kdy nastane generační obměna týmu?

Na tyto a další otázky se bude trenéra Ginzburga ptát moderátor Martin Moravec v úterý od 13.30 hodin živě. Položit otázku můžete i vy (viz box výše).