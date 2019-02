Nejlepším koučem Česka je Izraelec. Ginzburga těší zájem ulice

„Je to pro mě velká pocta stejně jako možnost trénovat český národní tým. Je to ale kolektivní sport a každý má na tomto ocenění svou zásluhu. Hráči, realizační tým, federace. Hlavně je to ocenění pro český basketbal,“ řekl Ginzburg ČTK a Radiožurnálu po pondělní slavnosti.

„Pro mě osobně je to velké ocenění získat takovou trofej, obzvlášť, když o něm rozhodují trenéři. Oni vědí, jak složité je být koučem a jak náročné naše povolání je,“ dodal.

Anketa Unie profesionálních trenérů Českého olympijského výboru se vyhlašuje od roku 2013 a Ginzburg je prvním oceněným trenérem cizí národnosti.

„Já se tu ale necítím jako cizinec. Možná je bariérou jen jazyk, ale já se tu jinak cítím jako ve svém druhém domově,“ prohlásil pětapadesátiletý rodák z Tel Avivu, který do Čech zavítal poprvé v roce 2006.

Národního týmu se ujal v roce 2013. O dva roky později ho dovedl k sedmému místu na mistrovství Evropy a vybojoval účast v kvalifikačním turnaji o olympijské hry. ME 2017 už tolik nevyšlo, ale povedla se generační výměna a omlazený tým vybojoval postup na letošní mistrovství světa v Číně.

A je rád, že český basketbal má teď doma lepší pověst než před lety. „Cítím to na ulicích. Pár měsíců zpět basketbal nikdo neřešil. Teď se o něm baví. Řeší Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Vojtu Hrubana,“ všiml si.

I na šampionátu bude chtít Ginzburg uspět. Naději mu dává, že klíčoví hráči jsou ve velmi dobré formě.

Tu má momentálně i Tomáš Satoranský v NBA, což Ginzburg nyní poznal na vlastní oči, jelikož českou hvězdu navštívil ve Washingtonu.

„Byl jsem tam i před rokem a nyní to byla hodně odlišná zkušenost. Tomáš má teď opravdu velkou roli, všichni ho respektují včetně těch nejlepších hráčů. Má pod kontrolou celou šatnu. Díky němu nyní hrají mnohem týmovější basketbal a daří se jim. Fanoušci ho milují. Bylo skvělé to vidět na vlastní oči a bavit se o něm s trenéry. Nyní si tam všichni uvědomují, že bez Satoranského by měli problém,“ konstatoval Ginzburg.

Satoranský už podle něj začíná být ve Washingtonu stejným hráčem, jakého zná z národního týmu. „Dá se to tak říct. V národním týmu má samozřejmě ještě větší roli, ale už se mu daří dostat do Washingtonu evropský styl hry. Není to jen hra jeden na jednoho. A to se mi líbí,“ dodal Ginzburg.

Společně probírali i Satoranského účast na mistrovství světa. „Moc se těší. Já mám jedinou obavu z toho, aby nepřijel moc unavený, protože teď hraje opravdu hodně minut. Tak jsem mu ze srandy říkal, že by měl jít za trenérem, ať mu dává méně minut, aby měl pak sílu na reprezentaci. Ale to asi neprojde,“ žertoval Ginzburg.