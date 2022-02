Války se nebojte, půjdeme do Česka. Ginzburg přestěhoval ukrajinský klub

Ano, tušíte správě, jde o Česko, kde Ginzburg už jedenáct let úspěšně vede mužskou reprezentaci. „Byla to pro nás první volba, znám to tady a vím, že tady je dobré zázemí. Takže to bylo lehké rozhodování,“ vysvětluje pro iDNES Premium.

V pondělí odpoledne tak v tuzemsku přistálo soukromé letadlo s hráči a realizačním týmem elitního ukrajinského klubu. Přesun odstartovalo zmíněné oznámení americké vlády, které znepokojilo především zámořské opory klubu D’Angela Harrisona, Chrise Dowea či D. J. Kennedyho.

„Přitom tady na Ukrajině se nic neděje. Máme obavy, jen když sledujeme evropská a americká média,“ líčí Ginzburg.