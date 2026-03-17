Postup na MS vyšel až na pátý a poslední pokus. Byly to nervy, přiznala Ptáčková

Autor: ,
  17:58
Až po posledním zápase kvalifikace mistrovství světa ve Wu-chanu mezi domácí Čínou a Brazílií získaly české basketbalistky jistotu postupu na zářijový šampionát. Podle trenérky Romany Ptáčkové to byly už od neděle velké nervy, protože z pěti možností na první účast na MS od 2014 vyšla jejímu týmu až ta úplně poslední.
České basketbalistky slaví postup na mistrovství světa.

České basketbalistky slaví postup na mistrovství světa. | foto: CZ BASKETBALL / Václav Mudra

České basketbalistky slaví postup na mistrovství světa.
Český tým po úterním debaklu na závěr skupiny s Belgií 50:93 potřeboval k postupu porážku Brazílie. Průběh utkání národní tým sledoval nejdříve v hotelu a na závěr se vrátil autobusem do haly, kde poté od Mezinárodní basketbalové federace FIBA oficiálně dostal vstupenku do Berlína.

„Byly to velké nervy a myslím si, že o to větší pak byla radost,“ řekla novinářům trenérka Ptáčková. Když v neděli Mali neporazilo Brazílii a Češky nevyhrály nad Čínou, nepřinesla jim postup ani porážka Jižního Súdánu s Mali a po prohře s Belgií musely dále čekat.

„Měly jsme strach, protože jsme věděly, že předtím Mali s Brazílií vedlo taky před poslední čtvrtinou o 14 bodů a nakonec prohrálo. V basketu není nic dopředu jasné, ale tentokrát to vyšlo, takže obrovská úleva. Spadl nám kámen ze srdce a máme z toho velkou radost,“ uvedla Ptáčková.

Její tým na turnaji porazil Jižní Súdán a jako klíčová se ukázala výhra o 19 bodů nad Brazílií. Češky se díky ní dostaly mezi 16 účastníků MS, i když s Mali, Čínou a Belgií prohrály.

„Byl to nesmírně náročný turnaj. V téhle fázi klubových sezon, kdy hráčky musely přeletět přes půl světa, hrály pět zápasů v sedmi dnech, prakticky jsme netrénovaly. Nemůžeme se divit, že forma nebyla top, protože jsme měly před začátkem dva společné tréninky. Pak se něco málo trénovalo v průběhu, ale co uděláte při tomhle fyzickým vyčerpání...“ řekla Ptáčková.

Česká basketbalistka Natálie Stoupalová s míčem, brání ji Kyara Linskensová z Belgie.

Českému týmu navíc chyběly podkošové hráčky. „Julča Reisingerová přijela s velkým zdravotním handicapem. Odehrála tři zápasy, které jsme nutně potřebovaly, pomohla ve čtvrtém. Pivotek bylo jak šafránu. Pak to hodně viselo na Emmě Čechové, která byla skvělá. Byly hráčky, které tady měly virózu hned na začátku,“ líčila trenérka.

„Když sečtete všechno, a teď víme, že jsme postoupily, tak je to obrovský bonus. Nebudeme myslet na to, že se nám některé zápasy nepovedly, že výkon nebyl úplně stoprocentní, ale on opravdu v tuhle část sezony těžko může být ideální,“ prohlásila Ptáčková.

Tým převzala v květnu 2022, kdy nahradila Štefana Svitka. S omlazeným kádrem na EuroBasketu v roce 2023 v Tel Avivu a Lublani skončila sedmá a loni v Brně a Pireu šestá. Předloni v srpnu basketbalistky postoupily z předkvalifikace MS v Mexiku.

„Je skvělé, že jsme prakticky na každé akci uspěly. Teď je to taková sladká tečka, že se nám povedlo probojovat se po dlouhých letech na mistrovství světa,“ radovala se Ptáčková.

Trenérka Romana Ptáčková sleduje zápas s Jižním Súdánem v kvalifikaci o MS.

V roce 2023 její tým sahal po semifinále mistrovství Evropy, o které přišel v utkání s Maďarskem i vinou chybujících sudích v úplném závěru. Následně mu unikl postup do olympijské kvalifikace ve stejně dramatickém duelu s Německem. Loni sehrál vyrovnanou partii ve čtvrtfinále ME se Španělskem, ale opět končil zklamaný.

„Jsou to prostě zkušenosti. Na prvním EuroBasketu jsme opravdu neměly moc zkušenou sestavu. Chyběla nám vlastně zraněná Veronika Voráčková, i když tam jeden zápas odehrála. Nebyla Julča Reisingerová, to byly velké ztráty. Přesto měl tým výborný výsledek, takže to byl možná dobře položený základ. Na druhou stranu ztrácíme během těch roků hráčky kvůli zdraví, což se může později ukázat jako větší problém. To je asi jediné, co mě mrzí, že ty, se kterými jsme začaly, jsou teď na marodce,“ dodala Ptáčková.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Postup na MS vyšel až na pátý a poslední pokus. Byly to nervy, přiznala Ptáčková

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.