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Ptáčková před šampionátem: Tvář týmu je lepší. A Joklová v přípravě? Nic nevypustí

Daniel Czolko
  9:30
Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková diskutuje s Eliškou Joklovou.

Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková diskutuje s Eliškou Joklovou. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Petra Malíková zakončuje během přípravného zápasu s Koreou.
Veronika Voráčková během přípravného zápasu s Koreou.
Natálie Koucká bojuje během přípravy s Koreou o míč, přihlíží Monika Fučíková.
České basketbalistky během přípravy s Koreou.
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Od našeho zpravodaje v Německu - Příprava je minulostí, teď se s trenérským štábem plně zaměří na blížící se start světového šampionátu v Berlíně. Romana Ptáčková, koučka českých basketbalistek, v útrobách Max-Schmeling-Halle avizovala: „Už se maximálně soustředíme na první zápas.“

V úterý mohla své svěřenkyně naposledy vidět v přípravném klání, Češky porazily Koreu 79:64. „Solidní výkon, ale nebyl rozhodně skvělý,“ zhodnotila. „Hlavní je, že se nikdo nezranil a že jsme si vyzkoušeli vše, co jsme potřebovali.“

Vůbec poprvé navíc viděla, jak tým funguje i s klíčovou rozehrávačkou Eliškou Joklovou, která přicestovala ze zámoří. „Tušila jsem, že přijede a bude chtít hrát,“ usmála se Ptáčková, která hráčku Minnesota Lynx do startu nikterak nenutila. Věděla, že s únavou po dlouhé cestě si není radno zahrávat.

Také sama Joklová po zápase říkala: „Cítila jsem se docela dobře, i když mám za sebou dlouhý let a taky jet lag.“

Češky se naladily na MS. I s Joklovou v sestavě porazily v generálce Korejky

„Eliška je však velmi poctivá,“ pokračovala trenérka. „Nedovolila by si jít až do ostrého startu, chtěla si zápas zkusit. Dostala nějakých dvanáct minut, a přestože ještě nemá tolik energie, šla do toho po svém, po hlavě. Ukázala nám, že se vrátila ještě zkušenější.“

V WNBA naskočila čtyřiadvacetiletá Češka do 21 zápasů, průměrně za aktuálně nejlepší celek soutěže odehrála 5,3 minuty a zapsala statistiky 1,7 bodu, 1,1 asistence a 1 doskok.

„Už jsem se hrozně těšila na holky i na češtinu,“ usmála se Joklová. „Mistrovství se nemůžu dočkat. Kdo ví, možná je to jednou za život.“

Příprava podle možností

Z pěti letních zápasů prohrál český tým jediný, s Tureckem. Do turnaje, na němž v základní skupině postupně vyzve Itálii, Čínu a USA, tak může vstupovat pozitivně naladěn a zároveň bez tlaku.

Vzhledem k početným absencím patří Češky k outsiderkám skupiny, ze které první tým postoupí do čtvrtfinále, druhý a třetí zamíří do osmifinále.

„Řekla bych, že přípravu jsme zvládly v rámci našich možností, Byť na prvním a druhém kempu to nevypadalo úplně nejlépe. Teď je tvář týmu lepší,“ komentovala Ptáčková. „Máme pár nových hráček a další zase dříve neměly tak důležitou roli. I proto byly některé momenty složité.“

Petra Malíková zakončuje během přípravného zápasu s Koreou.

Monika Fučíková během přípravného utkání s Koreou.

Víc než v předchozích letech očekává trenérka například od Petry Malíkové, která strávila poslední rok v USK Praha a v úterním přípravném duelu s Koreou dala 16 bodů, či od Moniky Fučíkové. Tu zase nově čeká působení u brněnských Žabin.

Zkušenosti pak sbírají Natálie Koucká a Kateřina Kalná, které na pozici pivotek lepí mezeru po zraněných.

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„I ony jdou pomaličku nahoru,“ potěšilo Ptáčkovou. „Jejich další zapojení pak bude hodně záležet na tom, jak se bude cítit Alena Hanušová. A jestli jde o nějakou hierarchii, tak zatím mám výše Natálii. Přece jen je oproti Katce zkušenější a hlavně silovější.“

Pochvala pro Pospíšilovou

Role musí kvůli proměně týmového projevu upravit i další hráčky. Ať už jde o Natálii Stoupalovou, Veroniku Voráčkovou či Julii Pospíšilovou.

Právě poslední zmíněnou trenérka národního týmu po utkání s Koreou vyzdvihla: „Zaplnila podkošové místo, pozici číslo čtyři, a hraje na ní naprosto skvěle. Neřekla bych, že je to překvapení, ale rozhodně takový příjemný bonus.“

Natálie Stoupalová, Eliška Joklová a Julie Pospíšilová na MS v Berlíně.

A také doufá, že bude plně připravena zkušená Hanušová, která kvůli zdravotní indispozici vynechala úterní přípravný mač. „Jde o menší problém, ještě potřebuje den dva klid,“ přiblížila Ptáčková.

V dalších dnech už se s hráčkami podívá na zápasové palubovky v obou berlínských halách – nejdříve zavítají ve středu večer do větší Berlin Areny, ve čtvrtek pak mají naplánovaný trénink v Max-Schmeling-Halle.

V té pak o den později vyzvou od 20.15 Itálii.

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