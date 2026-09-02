V úterý mohla své svěřenkyně naposledy vidět v přípravném klání, Češky porazily Koreu 79:64. „Solidní výkon, ale nebyl rozhodně skvělý,“ zhodnotila. „Hlavní je, že se nikdo nezranil a že jsme si vyzkoušeli vše, co jsme potřebovali.“
Vůbec poprvé navíc viděla, jak tým funguje i s klíčovou rozehrávačkou Eliškou Joklovou, která přicestovala ze zámoří. „Tušila jsem, že přijede a bude chtít hrát,“ usmála se Ptáčková, která hráčku Minnesota Lynx do startu nikterak nenutila. Věděla, že s únavou po dlouhé cestě si není radno zahrávat.
Také sama Joklová po zápase říkala: „Cítila jsem se docela dobře, i když mám za sebou dlouhý let a taky jet lag.“
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„Eliška je však velmi poctivá,“ pokračovala trenérka. „Nedovolila by si jít až do ostrého startu, chtěla si zápas zkusit. Dostala nějakých dvanáct minut, a přestože ještě nemá tolik energie, šla do toho po svém, po hlavě. Ukázala nám, že se vrátila ještě zkušenější.“
V WNBA naskočila čtyřiadvacetiletá Češka do 21 zápasů, průměrně za aktuálně nejlepší celek soutěže odehrála 5,3 minuty a zapsala statistiky 1,7 bodu, 1,1 asistence a 1 doskok.
„Už jsem se hrozně těšila na holky i na češtinu,“ usmála se Joklová. „Mistrovství se nemůžu dočkat. Kdo ví, možná je to jednou za život.“
Příprava podle možností
Z pěti letních zápasů prohrál český tým jediný, s Tureckem. Do turnaje, na němž v základní skupině postupně vyzve Itálii, Čínu a USA, tak může vstupovat pozitivně naladěn a zároveň bez tlaku.
Vzhledem k početným absencím patří Češky k outsiderkám skupiny, ze které první tým postoupí do čtvrtfinále, druhý a třetí zamíří do osmifinále.
„Řekla bych, že přípravu jsme zvládly v rámci našich možností, Byť na prvním a druhém kempu to nevypadalo úplně nejlépe. Teď je tvář týmu lepší,“ komentovala Ptáčková. „Máme pár nových hráček a další zase dříve neměly tak důležitou roli. I proto byly některé momenty složité.“
Víc než v předchozích letech očekává trenérka například od Petry Malíkové, která strávila poslední rok v USK Praha a v úterním přípravném duelu s Koreou dala 16 bodů, či od Moniky Fučíkové. Tu zase nově čeká působení u brněnských Žabin.
Zkušenosti pak sbírají Natálie Koucká a Kateřina Kalná, které na pozici pivotek lepí mezeru po zraněných.
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„I ony jdou pomaličku nahoru,“ potěšilo Ptáčkovou. „Jejich další zapojení pak bude hodně záležet na tom, jak se bude cítit Alena Hanušová. A jestli jde o nějakou hierarchii, tak zatím mám výše Natálii. Přece jen je oproti Katce zkušenější a hlavně silovější.“
Pochvala pro Pospíšilovou
Role musí kvůli proměně týmového projevu upravit i další hráčky. Ať už jde o Natálii Stoupalovou, Veroniku Voráčkovou či Julii Pospíšilovou.
Právě poslední zmíněnou trenérka národního týmu po utkání s Koreou vyzdvihla: „Zaplnila podkošové místo, pozici číslo čtyři, a hraje na ní naprosto skvěle. Neřekla bych, že je to překvapení, ale rozhodně takový příjemný bonus.“
A také doufá, že bude plně připravena zkušená Hanušová, která kvůli zdravotní indispozici vynechala úterní přípravný mač. „Jde o menší problém, ještě potřebuje den dva klid,“ přiblížila Ptáčková.
V dalších dnech už se s hráčkami podívá na zápasové palubovky v obou berlínských halách – nejdříve zavítají ve středu večer do větší Berlin Areny, ve čtvrtek pak mají naplánovaný trénink v Max-Schmeling-Halle.
V té pak o den později vyzvou od 20.15 Itálii.