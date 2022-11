Ptáčková v reprezentaci velí klidem. Výhra o deset a byla bych spokojená, řekla

Při komunikaci směrem k týmu působí Ptáčková výrazně klidněji než její slovenský předchůdce Štefan Svitek, jehož post přebrala letos v květnu.

Když se nizozemské soupeřky přiblížily na začátku poslední čtvrtiny na dostřel dvou košů, pragmaticky rozdávala pokyny, na emoce byla velmi skoupá.

Hráčky od jejího stylu očekávaly větší volnost, menší lpění na systémech, větší improvizaci a rychlost.

To vše se v prvním utkání potvrdilo.

V útoku Češky nečekaly na seskupení soupeře, především v prvním poločase ho trýznily rychlými protiútoky po jeho ztrátách. Celkem nasbíraly 29 bodů po zisku míče, Nizozemky o patnáct méně.

Pro domácí odvetu si české hráčky díky triumfu 71:66 vytvořily malý pětibodový polštář. Sama trenérka ale ví, že rozdíl mohl být vyšší.

Zeithammerová o debutu: „Určitě jsem byla nervózní a jsem až doteď. Po trojce to ze mě aspoň malinko opadlo a mohla jsem trošku začít hrát.“

Cítila jste během zápasu nervozitu? Působila jste klidně.

S tou já problémy nemám. Mě ta hra prostě baví a dokážu se oprostit od podobných okolností. Říkám si, že je to jenom sport, jdu do toho s čistou hlavou.

Kateřina Zeithammerová velkou nervozitu přiznala...

Vzhledem k tomu, že dala své první dvě střely, tak to asi tak strašné nebylo. (usmívá se)

Kateřina Zeithammerová v zápase proti Nizozemsku.

Nepřišla na vás ani v první čtvrtině, když Julia Reisingerová odkulhala ze hřiště?

Je vždycky nepříjemné, když se něco takového stane. Naštěstí ta absence Julči nebyla tak dlouhá. Víme, že se něco takového může stát, tým na to nesmí myslet a musí jet dál. Jsem ráda, že se z toho oklepala.

Splnily hráčky pokyny, se kterými jste je vyslala do utkání?

Snažily jsme se držet toho, co jsme si řekly. V prvním poločase nám tam trošičku haproval útočný doskok soupeře, hlavně z pozice křídel. To jsme si vyříkaly. Na druhou stranu v prvním poločase se nedařilo Nizozemsku z dlouhé vzdálenosti, což se v druhé půli změnilo.

Útočné doskoky Česko - 7

Nizozemsko - 12 Nizozemky z druhých šancí vytěžily 17 bodů, kdežto Česky pouze čtyři.

Před zápasem jste volala po agresivní obraně. Čtrnáct zisků naznačuje, že se to podařilo...

Agresivní obrana byla, ale mohla být ještě o něco lepší. Mohly jsme se ještě více dostat do rychlého protiútoku k jednoduchým košům. Ve druhém poločase jsme začaly ztrácet docela dost míčů, a to byla jedna z příčin, proč se Nizozemsko dotáhlo.

S výsledkem jste spokojená?

Byla bych spokojená, kdyby to bylo kolem deseti bodů. Samozřejmě mrzí ta poslední trojka, která byla z těch šťastných, a doufám, že nás to nebude na konci mrzet. Na druhou stranu odveta bude v domácím prostředí. I když Nizozemsku se pravděpodobně vrátí jedna ze dvou opor (nehrály euroligové tahounky - Emese Hofová ze ZVVZ USK Praha a Laura Corneliusová z Girony)...

A s výkonem týmu?

Hrály jsme v této sestavě úplně poprvé. Pro některé to byl dokonce křest, holky nabraly zkušenosti. Doufám, že budou za tři měsíce zase ostřílenější.