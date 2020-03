Stříbro už teď. Potvrdily jsme ho výborným výkonem, těší hradeckou koučku

Hájily v něm svoji první příčku v nadstavbové skupině A, v níž se utkávala družstva z druhé až páté příčky po základní části, obhájkyně titulu z USK Praha měly postup do čtvrtfinále play off jistý.

Hradeckým lvicím vyšel výborně, v Brně nad tamní KP vysoko vyhrály a už kolo před koncem nadstavbové části si zajistily první místo ve skupině, celkové druhé, výhodné pro play off.

V tu chvíli ještě nemohly vědět, že výborným výkonem a výhrou 88:65 vlastně oslavily ligové stříbro, třetí od roku 2015. Poslední kolo se totiž vzhledem k současné situaci už neodehrálo.

Nakonec se ukázalo, že by druhé místo získaly i přesto, kdyby ve středu v Brně prohrály. Ligové kluby se při řešení, co udělat s letošní neobvyklou sezonou, shodly na tom, že konečné pořadí určí základní část. I v ní byly Lvice druhé. „Přesto mě ale těší, že jsme stříbro potvrdily výborným výkonem,“ uvedla trenérka Romana Ptáčková, která hradecké družstvo dovedla ke druhému místu v lize i v letech 2015 a 2017.

Je to třetí stříbro v historii klubu, ale bez postupu do finále. Je tím jiné než ta dvě předcházející z nedávné minulosti?

Je určitě jiné, bylo bez emocí na hřišti, bez sdílení s fanoušky. A hlavně, když jsme o něj bojovaly, tak jsme to nevěděly.

Co takovému řešení říkáte? Podle mě je spravedlivé.

Rozhodnutí nakonec spravedlivé je. Jiné by to nejspíš bylo, kdybychom v posledním utkání na KP prohrály, to by měl celý tým nejspíš jiný pocit ze stříbra.

Byla pro vás výhra v Brně pomyslnou stříbrnou korunovací? Situace směřovala k tomu, že soutěž možná skončí.

Před odjezdem do Brna mi hlavou proběhla myšlenka, že možná hrajeme o stříbro, protože byla už větší pravděpodobnost, že sezona skončí. Ale hlouběji jsem se nad tím nezamýšlela, jak by se případné pořadí mohlo řešit, jak by sezona vlastně mohla výsledkově skončit.

Ligové medaile Hradce stříbrné: 2015 (prohra ve finále s USK Praha), 2017 (USK) a 2020 (finále se nehrálo)

2015 (prohra ve finále s USK Praha), 2017 (USK) a 2020 (finále se nehrálo) bronzové: 2013 (v sérii o bronz výhra nad Trutnovem), 2014 (Valosun Brno) a 2019 (KP Brno)

Co všemu říkaly hráčky, jak reagovaly ve chvíli, kdy jste se asi moc nescházely, protože jste neměly kde trénovat?

Já jsem si jen volala s kapitánkou. Když jsem ráno po zápase rušila čtvrteční trénink, ještě jsme nevěděly, zda se bude hrát s Žabinami. Večer už se rušilo všechno. Holkám jsem ještě poslala sestřih z posledního zápasu, něco jsem měla na srdci jim sdělit a popřála jim, aby tento čas zvládly. Stříbro jsme vůbec nerozebíraly, víme to, máme dobrý pocit z celé sezony, a není třeba to teď nějak rozebírat.

Jaká to byla sezona? Druhé v lize jste byly skoro celou dobu, druhé místo jste získaly i v Českém poháru...

První, co mě napadne, že sezona byla krátká. Určitě si všichni vzpomeneme na krásné finále Českého poháru, i když pro nás o kousek nedopadlo. Emoce však byly velké a v lize jsme je už bohužel nemohly v play off prožít. Nakonec druhé místo v dlouhodobé soutěži jsme si jasně vybojovaly a já si těchto výkonů velmi vážím. Obě Brna jsou hodně kvalitní soupeři s výborným zázemím a my jsme se dokázaly před ně dostat. A to je naše vysvědčení.