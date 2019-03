Už teď je sezona úspěšnější než loňská, říká hradecká trenérka

„Úvod nebyl kvůli problémům některých hráček podle představ, ale už teď je tato sezona úspěšnější než loňská,“ může spokojeně říct trenérka hradeckého družstva Romana Ptáčková poté, co Lvice v nejkratší možné době vyřadily ve čtvrtfinále ligy Nymburk, čímž navázaly na předcházející zisk Českého poháru.

Cítíte hodně velké zadostiučinění?

Určitě radost, že se to takhle povedlo. Chtěli jsme se co nejlépe připravit na play off, což se povedlo. Přitom i přes ten úvod základní části nakonec chyběla pouze jedna výhra k třetí příčce, čímž bychom se v semifinále vyhnuly USK Praha.

Teď za sebou máte čtvrtfinále, v němž jste narazily na Nymburk. Dlouho to však vypadalo, že vaším čtvrtfinálových soupeřem budou Žabiny Brno. Bylo to pro vás lepší, nebo horší?

Překvapení to docela bylo, protože vypadalo na 99 procent, že to budou Žabiny. Já osobně jsem si Nymburk nepřála. V sezoně jsme to s ním měly 1:1, tým mají dobře složený a když se mu zranila první rozehrávačka Wellsová, v únoru koupil dvě nové Američanky. Naštěstí se ukázala, že česká cesta založená na dobré partě je úspěšnější.

Vaše družstvo se dalo v závěru až neskutečně dohromady a to mu zřejmě pomohlo k zisku poháru a teď i k postupu do semifinále ligy.

Souhlasím. Pro mě jako pro trenérku je velmi příjemný pocit vidět, jak tým drží spolu, jak každý koš, který vstřelíme, slaví celá lavička.

V sérii s Nymburkem jste dokázaly vyhrát všechny tři zápasy, z nich dva jste musely hrát na jeho hřišti. Co o tom rozhodlo?

Podle mě jsme byly o něco lepší ve všech ukazatelích. Zatímco Nymburk spoléhal na individuality, my jsme byly týmovější a bylo jen na nás, jestli se prosadíme.

V Nymburku jste v obou zápasech výborně zvládly závěr, doma jste ho přehrály výrazně. Co bylo Nymburce důležité pro to, abyste uspěly právě v závěru?

Oba zápasy byly podobné, v obou jsme dobře začaly, ale po přestávce o náskok přišly. Možná trochu naším uspokojením, možná strachem o výsledek. Závěry jsme ale zvládly i díky tomu, že jsme měly hráčky, které dokázaly vzít odpovědnost na sebe. Platí to hlavně o Minarovičové a Effangové, které se v závěru sezony dostaly do výborné formy. A těší mě, že jsme to zvládly i přesto, že jsme musely řešit absence důležitých hráček. Chyběla Míša Matušková, rozehrávačka s nejlepšími statistikami, a s výjimkou třetího zápasu také zkušená Lichtarovičová.

V semifinále vás čekají už řadu let let neporažené šampionky z USK Praha, série na tři výhry začne ve středu v Praze.

O favoritovi není pochyb, pro zápas s ním bude asi potřeba trochu mentálního oddychu, čeká nás těžká fyzická práce.

Druhou dvojici tvoří brněnské týmy KP a Žabiny. Zřejmě horší z nich bude vaším soupeřem v sérii o bronz. Tipnete si?

Neznám detailně, jak na tom týmy jsou třeba zdravotně. Pokud by byly kompletní, tak bych v sérii o pár procent favorizovala KP a na nás by zbyly Žabiny.