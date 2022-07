Charakterní stříbro, chválí trenérka basketbalistek. Španělky byly drzejší

„Pocity jsou samozřejmě trochu smíšené. Na holky jsme ale celý realizační tým strašně hrdí za to, jak se tady prezentovaly. Daly do toho opravdu sto procent,“ řekla Ptáčková v rozhovoru na webu České basketbalové federace.

Souboj dosud neporažených týmů rozhodly až poslední sekundy. České hráčky doplatily na řadu neproměněných šancí. V druhé čtvrtině daly jen čtyři body, ve finále proměnily jedinou trojku z jedenácti pokusů.

„Dneska to byl hlavně zápas obran. Skvělá španělská i naše obrana. Úspěšnost střelby 25 procent Španělky, my 22 procent. Přesně o tom to svědčí. Donutily jsme Španělky k více ztrátám než ony nás, ale rozdíl byl v tom, že ony to dokázaly přetavit v body. My bohužel ne. Doufám, že je to impulz pro holky a třeba se jim to jednou podaří. Myslím, že jsme ukázaly obrovský charakter. Jsem na ně pyšná za jejich statečnou hru,“ řekla Ptáčková, která před dvěma měsíci převzala i seniorskou reprezentaci basketbalistek.

Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková

Postup do finále, které si juniorky zahrály po dvaceti letech, byl podle ní nad plán.

„Měly jsme hodně absencí i velmi důležitých hráček. Mým osobním cílem bylo se dostat z těžké skupiny na hratelného soupeře a být mezi osmi,“ prohlásila.

I tak ji finálová porážka mrzela. „Chybělo málo. Stačilo dát pár jednoduchých šancí. Španělky jsou o něco drzejší tým a hrály zkušeněji. Mají zkušenosti z finále, jsou na to mentálně dobře připraveny,“ řekla na adresu soupeřek, které získaly již devátý evropský titul v této kategorii.

„V takovémhle zápase je nejdůležitější bojovnost a ta tam byla stoprocentně. Daly jsme do toho všechno, co jsme měly, a nestačilo to,“ uvedla kapitánka Martina Pokorná, která přemáhala slzy. „Člověk si to bude stokrát převalovat v hlavě, co měl udělat jinak, protože chtěl být ten nejlepší a nevyšlo to. Holkám moc děkuju. Už jsme neměly z čeho ždímat. Jsme druhé v Evropě, to je skvělý,“ povzbudila se.

Nejtěžší podle ní bylo páteční semifinále proti Francii, který český tým porazil už ve skupině. „To jsme vybojovaly a na to jsem hrdá. Takový výkon nezvládne každý. Finále člověk nehraje každý den, takže se na to těžko připravuje. Třeba to někdy ještě vyjde,“ řekla Pokorná.