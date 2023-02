Skvělá obrana a dvanáct střelkyň. Ptáčková dala šanci všem a vyhlíží ME

K postupu vám stačilo s Nizozemkami neprohrát o více než pět bodů, kalkulovaly jste s tím před zápasem?

Rozhodně ne, protože pět bodů je v basketbalu nic, což poznalo mnoho dalších týmů. Bylo to pro nás možná trochu náročné, protože postup byl vabank o jednom utkání, ve kterém se vám může zadařit, ale taky nemusí. Nám se to nakonec povedlo, hlavně díky skvělé defenzivě, která byla základem všeho.

Třeba na přelomu první a druhé čtvrtiny jste Nizozemkám povolily za devět minut jen jeden trestný hod.

Ani nevím, že to tak bylo, ale v téhle pasáži jsme zápas strhly. A jestli jsem to někdy zažila? Devět minut? Nepamatuji se, nevím.

Do čtvrté čtvrtiny jste šly s náskokem 21 bodů, ale začátek jste zaspaly, na což jste reagovala oddechovým časem. Nechtěla jste nic podcenit?

Přesně tak, víme, jaký je dneska basketbal, že dvacet bodů nemusí znamenat nic. Přijdou tři slepené trojky, nesportovní faul a všechno se může otočit. A jelikož jsme měly time out v zásobě, tak proč si ho nevzít a říct si, že se máme zase soustředit na obranu.

Podaly Češky v defenzivě nejlepší výkon pod vaším vedením?

Bylo to mé teprve třetí utkání, takže z nich asi ano. Ale i tak jsme chybovaly. Věděly jsme, že mají dobré trojkařky, přesto jsme stejnou situaci třikrát vyřešily špatně. Takže na jedničku s hvězdičkou to nebylo.

České basketbalistky oslavují vítězství nad Nizozemskem a postup na mistrovství Evropy.

Pivotka Renáta Březinová zařídila 19 bodů, co říkáte jejímu výkonu?

Hrála fakt skvěle. Byla jsem s ní v kontaktu už před srazem a věděla jsem, že zrovna teď nemá v Polsku na růžích ustláno. V klubu nehraje, ani nepřijela v úplně skvělé fyzické kondici, ale ukázala, co v ní je. Na pivotku je docela chytrou hráčkou, dokázala svoje nedostatky, kterých si je i vědoma, nahradit jinými přednostmi. A nakonec přehrála jejich pivotku Treffersovou, která hrála Euroligu a pořád hraje v zahraničí. Březinová 19 bodů a Treffersová 0, to mluví za vše.

Eliška Hamzová se hned v úvodu provinila nesportovním faulem, musela jste v týmu klidnit přílišnou nabuzenost?

Ne, ne. Proti takovým soupeřkám jsme musely tlačit, nesměly jsme je nechat rozstřílet. Fokkeová v závěru ukázala, jaká je střelkyně, ale třeba Laura Corneliusová (euroligové rozehrávačka) dala jen dva body, což svědčí o naší defenzivě, kterou jsem už zmiňovala.

Těší vás, že všech dvanáct hráček, které jste nominovala, skórovalo?

Z toho mám obrovskou radost, nebát se dát šanci všem je taková má filozofie. Ať už jsem trénovala mládež, dorostenky nebo ženy v Hradci, snažím se, pokud to aspoň trochu jde, dát šanci všem. Říká se, že se vám to vrátí. Třeba Emma Čechová (osmnáctiletá pivotka) byla na konci rovnocennou hráčkou mnohem starším a zkušenějším soupeřkám.

Loni jste coby trenérka juniorek slavila stříbro z mistrovství Evropy, kam řadíte postup na seniorský EuroBasket?

Nechci předbíhat. Víme, že jsme postoupily, ale teď už zase budeme přemýšlet, jak na šampionátu obstát, protože když sleduju další zápasy, tak jsou to velmi kvalitní utkání. Postup je významný hlavně pro hráčky, které si mohou mistrovství Evropy zkusit a získat zkušenosti, postoupit jsme totiž nemusely.