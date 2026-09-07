„I tak si holky zaslouží respekt,“ pokračovala reprezentační koučka. „Hrály s nasazením, obrovskou energií. Výhra byla blízko, vedly jsme v závěru o pět bodů a měly jsme dva bonusové fauly, které jsme nedokázaly správně využít. A byly jsme potrestány.“
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Zmínila také pokles střelecké úspěšnosti po poločasové přestávce, ve druhé půli a v prodloužení netrefily české basketbalistky jedinou tříbodovou střelu.
„Nemyslím si, že by byla potíž v našich pozicích. Jak už to bývá při trojkové střelbě, jakmile nedá první, druhá, třetí hráčka, trošku vám to vleze do hlavy,“ mínila Ptáčková.
Navíc v podkošovém prostoru se dlouho dopředu očekávala čínská převaha.
V doskocích Češky zaostaly 27:53, ale Čang C’-jü (223 cm) zůstala jen na třech bodech, Chan Sü (205 cm), která dala 22 bodů, zase ukázala, že si dokáže poradit i z dálky, zpoza oblouku se trefila třikrát.
„Proti Čang C’-jü jsem šla bránit hned v první čtvrtině a po chvilce už se mi hůř přebíhalo do útoku,“ přibližovala Alena Hanušová. „Ale nevzdávaly jsme se. Bojovaly jsme proti Číňankám, mají tam miliardu lidí, hromadu basketbalistek, můžou si vybírat. Nemáme se za co stydět.“
Ocenila také výpomoc dalších parťaček, které sbíhaly ke koši. Snažily se maximálně vypomoct s obranou čínských pivotek i doskakováním.
Ptáčková ji doplňovala: „Musely jsme riskovat, zesilovat krytí v podkošovém prostoru. Věděly jsme, že z toho pramenit několik volných střel hráček Číny, což se i stalo. Ale abychom vůbec mohly pomýšlet na vítězství, risk přijít musel.“
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Se šampionátem pro nejlepších 16 týmů světa se Češky rozloučí proti favoritkám na celkové vítězství z USA v pondělí od 20.45.
„Hráčky už budou unavené, rozprostřeme síly,“ avizovala trenérka před střetem s obhájkyněmi titulu a vítězkami olympijských her v Paříži. „Všechny holky, které tady jsou, si zaslouží dostat aspoň na chvíli šanci za vynaložené úsilí.“
A Hanušová se usmála: „Bude to takový zápas pro radost. Nastoupíme proti nejlepším hráčkám na světě. Důležité bude, ať se s mistrovstvím rozloučíme se ctí.“