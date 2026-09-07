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Čína nás potrestala. Výhra byla blízko, uvedla Ptáčková. Koho nasadí proti USA?

Daniel Czolko
  8:35
České basketbalistky Eliška Joklová a Julie Pospíšilová nastupují s podporou...

České basketbalistky Eliška Joklová a Julie Pospíšilová nastupují s podporou trenérky Romany Ptáčkové. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Čínská obryně Čang C’-jü bojuje s českými sokyněmi, vlevo Natálie Koucká,...
Česká basketbalistka Veronika Voráčková signalizuje akci v zápase s Čínou.
Česká basketbalistka Gabriela Andělová
Česká basketbalistka Eliška Joklová při útoku na čínský koš obchází Chan Sü.
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Od našeho zpravodaje v Německu - Na tiskové konferenci po zápase s Čínou trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková nahlas přemýšlela: „Vždycky, když prohrajete, přemítáte, co všechno jste mohli udělat jinak. Ale jsou to jen kdyby.“ Klíčový zápas na mistrovství světa ztratily její svěřenkyně 70:74 po prodloužení a ve skupině D obsadí nepostupovou čtvrtou příčku.

„I tak si holky zaslouží respekt,“ pokračovala reprezentační koučka. „Hrály s nasazením, obrovskou energií. Výhra byla blízko, vedly jsme v závěru o pět bodů a měly jsme dva bonusové fauly, které jsme nedokázaly správně využít. A byly jsme potrestány.“

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Zmínila také pokles střelecké úspěšnosti po poločasové přestávce, ve druhé půli a v prodloužení netrefily české basketbalistky jedinou tříbodovou střelu.

„Nemyslím si, že by byla potíž v našich pozicích. Jak už to bývá při trojkové střelbě, jakmile nedá první, druhá, třetí hráčka, trošku vám to vleze do hlavy,“ mínila Ptáčková.

Navíc v podkošovém prostoru se dlouho dopředu očekávala čínská převaha.

V doskocích Češky zaostaly 27:53, ale Čang C’-jü (223 cm) zůstala jen na třech bodech, Chan Sü (205 cm), která dala 22 bodů, zase ukázala, že si dokáže poradit i z dálky, zpoza oblouku se trefila třikrát.

Čínská obryně Čang C’-jü bojuje s českými sokyněmi, vlevo Natálie Koucká, vpravo Natálie Stoupalová.

„Proti Čang C’-jü jsem šla bránit hned v první čtvrtině a po chvilce už se mi hůř přebíhalo do útoku,“ přibližovala Alena Hanušová. „Ale nevzdávaly jsme se. Bojovaly jsme proti Číňankám, mají tam miliardu lidí, hromadu basketbalistek, můžou si vybírat. Nemáme se za co stydět.“

Ocenila také výpomoc dalších parťaček, které sbíhaly ke koši. Snažily se maximálně vypomoct s obranou čínských pivotek i doskakováním.

Ptáčková ji doplňovala: „Musely jsme riskovat, zesilovat krytí v podkošovém prostoru. Věděly jsme, že z toho pramenit několik volných střel hráček Číny, což se i stalo. Ale abychom vůbec mohly pomýšlet na vítězství, risk přijít musel.“

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Se šampionátem pro nejlepších 16 týmů světa se Češky rozloučí proti favoritkám na celkové vítězství z USA v pondělí od 20.45.

„Hráčky už budou unavené, rozprostřeme síly,“ avizovala trenérka před střetem s obhájkyněmi titulu a vítězkami olympijských her v Paříži. „Všechny holky, které tady jsou, si zaslouží dostat aspoň na chvíli šanci za vynaložené úsilí.“

A Hanušová se usmála: „Bude to takový zápas pro radost. Nastoupíme proti nejlepším hráčkám na světě. Důležité bude, ať se s mistrovstvím rozloučíme se ctí.“

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