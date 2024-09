Postup a pak návrat do Hradce. Tvoříme tu nový tým, říká trenérka Ptáčková

Návrat k týmu Hradce totiž přišel jen pár dnů poté, co po delší přípravě dovedla českou reprezentaci v Mexiku k prvenství v jedné předkvalifikačních skupin mistrovství. Tím i do hlavní fáze světové kvalifikace, která proběhne v roce 2026. Zajistily si ho pouze vítězky.

„I proto se mi vše snášelo lépe. Horší by bylo, kdyby se nám to nepodařilo,“ přiznává trenérka, jež od minulého týdne opět spojuje trenérku reprezentace i hradeckého Sokola. Podobně jako v předminulé sezoně, kdy reprezentaci převzala.

Co vám říká ohlédnutí za tím, co jste v Mexiku zažily?

Že jsme si to asi ani moc dopředu neuměly představit. Hrálo se pro nás v hodně neobvyklém místě, neutkaly jsme se ani s jedním evropským soupeřem. Hodně neobvyklé.

Přesto se vám to podařilo zvládnout. Co podle vás bylo pro váš úspěch důležité?

Že jsme se na to dobře připravily. Šlo o dlouhodobou záležitost, při níž ty týkající se prostředí, kde se hrálo, hodně řešila federace, ale také někteří členové našeho realizačního týmu. A my trenéři jsme se mohli věnovat čistě sportovní stránce. Myslím, že nám hodně pomohlo i delší soustředění ve Slovinské Rogle, kde jsme si mohli s předstihem zažít trénink ve vysokohorském prostředí.

Byla asi hodně důležitá vzhledem právě k tomu, že na vás čekaly pouze mimoevropské soupeřky. Postupně jste se utkaly s Mali, Jižní Koreou, Venezuelou, domácím Mexikem a podruhé s Jižní Koreou. Co vám tato konfrontace ukázala?

Že jde o jiný styl basketbalu, než na jaký jsme zvyklé z Evropy. Evropské týmy sice také hrají hodně kontaktně a snaží se o agresivní pojetí hry, ale v Mexiku jsme zažili agresivní hru za hranou a posuzování rozhodčích bylo daleko benevolentnější. Chvíli nám trvalo, než jsme se s touto tvrdostí srovnaly a omezily například počet ztrát.

Dařilo se vám to a ze skupiny jste postoupily jako její vítězky do semifinále a poté i do finále. V jaké chvíli to bylo v cestě za jediným postupovým místem nejtěžší?

Právě když jsme začaly hrát play off. Skupinu jsme sice vyhrály, ale pak přišly zápasy o všechno.

A ve finále přišel druhý zápas s Jižní Koreou, kterou jste ve skupině porazily. Těžká pozice možných favoritek?

Korea přijela do Mexika později než my, proto jsme měly trochu náskok, který ony postupně vyrovnávaly. I proto jsme věděly, že ve finále rozhodně nebudeme jasnými favoritkami. Potvrdilo se to, byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme prožily i těžké chvíle. Hlavně v poslední čtvrtině, kdy jsme musely skóre otáčet ve svůj prospěch.

Podařilo se vám to a čeká vás kvalifikace na světový šampionát. Bude se hrát až v roce 2026, už o ní přemýšlíte?

To je tak daleko, že se to ani nedá. Před sebou teď máme úplně něco jiného. Jak s reprezentací, tak také na klubové úrovni.

Začnete s ligovým družstvem Hradce, ke kterému se vracíte po roce a se kterým na začátku října vstoupíte do nového ročníku ŽBL. Ve chvíli, kdy odešlo několik opor z minulé dekády. Váš první dojem?

Že jsem se v kabině nepotkala skoro s nikým, kdo v ní seděl, když jsem před rokem odcházela. Snad jen s výjimkou mladých hráček, které jsem zažila v dorostu. Dá se říct, že v kádru nezůstal kámen na kameni. Pro mě je to něco nového, nikdy předtím jsem v Hradci něco takového nezažila. Vždycky se nám dařilo v nové sezoně kádrem navazovat na tu předcházející, letos tvoříme prakticky nový tým.

Dají se v této chvíli dávat nějaké plány a cíle pro novou sezonu?

Tohle nejsem schopná nyní říct. Začínáme vlastně úplně od začátku a nejsem naivní, že za měsíc budeme týmem, v němž bude herně všechno fungovat tak jako v předcházejících sezonách. Vždyť s končícími či odcházejícími hráčkami nám odešlo hodně zkušenosti, v současném kádru je nejstarší hráčkou ročník 2000.

Máte představu, kdo se v tak mladém kádru stane lídrem na hřišti i v kabině?

Hlavně musíme nahradit hráčky, které byly schopné pravidelně bodovat. To bude hodně těžké a pro nás důležité.

Co možné posily, do začátku ligy přece jen ještě pár týdnů zbývá?

V jednání jedna hráčka opravdu je, měla by přijít, ale zatím je to předčasné. Věřím, že se to podaří.

Hned v listopadu vás ale budou znovu čekat reprezentační povinnosti, hrajete pro změnu kvalifikaci o evropský šampionát.

Tak to je, teď se to bude opravdu střídat, bude to našlapané.

Hrajete v Itálii a v Německu ve skupině, v níž mají týmy, ještě včetně Řecka, evropský šampionát jistý vzhledem k tomu, že ho všechny země spolupořádají. Výhoda?

V otázce postupu asi ano, ale o to těžší soupeřky ve skupině máme a prohrávat nechceme. Máme za sebou dvě utkání a obě jsme prohrály, budeme chtít naši bilanci vylepšit. I když proti sobě ve skupině máme soupeřky, které se porážejí velmi těžko.