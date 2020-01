Už to bylo trochu All-Star Game, odtušil svitavský Marko po přestřelce

Basket

Zvětšit fotografii Svitavský rozehrávač Roman Marko na brněnské palubovce. | foto: Jan Russnák / mmcité 1 Basket Brno

dnes 12:54

Sobotní utkání mezi Hradcem Králové a Svitavami (102:107) nabídlo v české nejvyšší basketbalové soutěži málo vídaných 209 bodů. „Už to bylo takové trochu All-Star, i když to je až za dva týdny nebo kdy,“ glosoval to na pozápasové tiskové konferenci rozehrávač Turů Roman Marko.