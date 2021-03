Sednout! Zaskakující kouč Landa srovnal do latě i legendu

„Jsem nadšený, strašně rád vyhrávám. Kluci to mně a Kubovi Houškovi ohromně usnadnili, protože byli nastaveni tak, jak to bylo zapotřebí přes zdravotní a kondiční problémy po prodělaném covidu. Je to pro nás důležitý krok k postupu do play off,“ radoval se Landa, jenž zastoupil hlavního děčínského kouče Tomáš Grepla. Ten zatím zůstává v karanténě. „A navíc má na rozdíl od hráčů těžší průběh covidu, takže mu všichni přejeme brzké uzdravení.“

Záskok Landy s asistentem Jakubem Houškou je zatím plánovaný na dva zápasy. „Ale samozřejmě vypomůžeme tak dlouho, jak bude potřeba,“ ujišťuje Landa.

Na lavičce Válečníků se projevoval tak, jak byl zvyklý na hřišti, tedy emotivně. I svého pobočníka Jakuba Houšku jednou usměrňoval. Když legendární Kouba, jemuž pod stropem děčínské haly visí dres, jednou až příliš horlivě vyletěl z lavičky, Landa ho okřikl, aby se posadil. „Ale to bylo s mrknutím oka. Byli jsme od začátku nabádaní, ať zbytečně nevstáváme, tak jsem na něj houknul. Ale bylo to přátelský,“ usmíval se Landa.

Na hřišti Válečníci kralovali. „Lídry týmu byli Pomikálek a Kroutil, skvělý byl i Ondra Šiška, který si po návratu z postele připsal double – double,“ ocenil Landa. Sám ještě před pár týdny nastupoval za Děčín. „Zdravotně už jsem byl ale natolik limitovaný, že jsem nemohl dvakrát denně trénovat a o víkendu hrát zápas,“ přiznal si 38letý bojovník, jenž nyní pracuje pro basketbalovou federaci jako hlavní trenér mládeže dívek a v Děčíně je šéftrenérem mládeže.